Trágico final para motociclista al impactar con bus que cubre la Ruta 102

Foto: Conmoción por muerte repentina de motociclista al impactar con bus en Managua

Un hombre falleció repentinamente este jueves mientras manejaba una motocicleta marca Honda, color negro, placa M107298, por el sector de La Tenderí, en Managua. Aparentemente el sujeto se desvaneció y terminó colisionando en la parte trasera de un autobús que cubre la Ruta 102.

Testigos aseguran que el hombre se desvaneció segundos antes de impactar al bus, pero será el Instituto de Medicina Legal quienes determinarán las verdaderas causas de su deceso.

Te interesa: Trailero queda al borde del precipicio en la Cuesta El Plomo

"El señor venía en su preferencia, yo vengo en mi taxi atrás de él, yo miro que el señor antes de pegar en el autobús se desvanece totalmente, no sé si padece de presión alta o algo por el estilo, pero se desvaneció y dejó ir la moto y se dejó ir. Cuando él cae yo me bajo del taxi y con otro muchacho le ayudamos a quitar de encima la moto. Revisamos su pulso y ya no tenía lamentablemente", afirmó Erick Mairena, testigo del incidente.

"Las cámaras del Súper Express que está ahí dicen que tienen grabado el momento exacto cuando el señor que está ahí cayó, falleció y después pegó en la parte trasera del bus. Como sabes que hay un medidor de velocidad, el bus que iba despacio y él por venir a una velocidad moderada fue repentino su deceso", agregó.

Foto: Conmoción por muerte repentina de motociclista al impactar con bus en Managua

Momentos trágicos para una familia

La familia de fallecido se hizo presente en el lugar y al ver la desgarradora escena no pudieron contener las lágrimas, y ahora solo están a espera del dictamen forense para darle la debida sepultura.

Agentes policiales investigan las causas de este lamentable incidente, que deja en luto y dolor a una familia capitalina.