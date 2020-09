Cadete de taxi resultó lesionado en accidente de tránsito en Estelí

Foto: Accidente de tránsito que involucró a cadete en Estelí

En el casco urbano sobre la Carretera Panamericana del municipio Condega, departamento de Estelí, se registró un accidente de tránsito, donde un camión impactó una unidad de taxi, resultando lesionado el conductor.

Juan Ramón González Cruz fue trasladado de emergencia por los bomberos al Hospital Adamaris López, del municipio Condega, luego que lo sacaran de la cabina de la unidad de taxi que conducía cuando fue impactado por un camión.

“Desde que aprendí a manejar he tenido precaución en todo momento y más en la Carretera Panamericana, pero el taxi se cruza la vía, se estaciona mal y después aceleró, fue cuando se me metió en mi carril", recalcó Mario Rizo, conductor del camión.

"Hice lo que estaba a mi alcance como conductor para esquivarlo, pero fue imposible y lo impacté, yo me bajé rápido para tratar de ayudarle porque había quedado prensado. Gracias a Dios que los bomberos se hicieron presentes rápido y lo rescataron. Lo veo estable, espero que se recupere”, agregó.

Foto: Accidente de tránsito que involucró a cadete en Estelí

Mala maniobra

Supuestamente el taxista se dirigía de sur a norte y se cruzó imprudentemente la Carretera Panamericana para abordar a unos pasajeros y fue en ese momento que ocurrió el percance.

“El taxista venía a traer dos personas, no sé qué le pasó porque se le metió al automotor pesado, no tuvo precaución. Aquí en Condega no son frecuentes los accidentes de tránsito, pero en esta ocasión en lo personal para mí fue un descuido que a todo mundo le puede pasar, ahora solo queda esperar que el señor se recupere de esto”, manifestó Paulo Betanco, testigo.

Este lesionado es originario de Yalagüina, Madriz.

Agentes de Tránsito Nacional se presentaron al lugar y son ellos que determinarán si ambos conductores tienen responsabilidad en este accidente.