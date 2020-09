Foto: Un muerto y un lesionado en trágico accidente en la carretera nueva a León/TN8

El kilómetro 29 1/2 de la carretera Nueva a León fue el escenario de un trágico accidente en el que lamentablemente una persona acabó perdiendo la vida.

Hacemos referencia a Miguel Ángel Leiva Escobar de 31 años de edad, quien regresaba de La Paz centro hacia Managua como acompañante en la motocicleta que conducía Esteban Antonio Hernández Benavídez de 30 años, estos fueron embestidos por un vehículo cabezal que circulaba en la misma dirección, cuyo conductor aduce que estos fueron los que de manera repentina se le cruzaron en el camino.

El cabezal que provenía de El Salvador era conducido por Roger Chávez, originario de Nandaime. Este regresaba vacío a la espera de que saliera otro viaje para ganarse la vida cuando se dio el lamentable suceso.

“Yo vengo despacio, voy vacío para el parqueo de Managua de la empresa en la que trabajo, regreso de El Salvador, yo veo la moto que viene sin luces; pero fuera de la carretera, en la parte de los peatones y de repente ellos se me meten, yo no sé si se durmieron o qué; pero yo no pude hacer nada, no es fácil maniobrar un cabezal y menos que va a frenar rápido", expresó Chávez.

"Si he venido rápido lo hubiera destrozado, podes ver en la carretera ni seña de arrastrones hay como para decir que venía volando yo. Hice lo más que pude; pero fue inútil, los agarré con las llantas de atrás y ahí fueron a quedar”, dijo consternado Roger, que entre lágrimas avisaba a su familia el caso en el que se había visto envuelto en horas de la madrugada de este martes.

Instituto de Medicina Legal

El conductor de la motocicleta, fue atendido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense y llevado de emergencia al Hospital Antonio Lenin Fonseca. Este a pesar de ir consciente, llevaba golpes de consideración.

En el lugar se mantenía el conductor del cabezal a esperas de los oficiales para iniciar el debido proceso investigativo; mientras que el cuerpo debía ser remitido al Instituto de Medicina Legal.

Tanto el lesionado como el fallecido son habitantes del Distrito V de la capital; precisamente del barrio Sócrates Sandino y Walter Ferreti, respectivamente.