Hombre murió tras ser golpeado aparentemente con un tubo en León

Un ciudadano identificado como José Luis Alonso Goussen, de 38 años, perdió la vida a tras ser agredido salvajemente con objeto metálico, que supuestamente le propinó otro hombre.

Según información de doña Violeta Esperanza Goussen, madre de la víctima, el hombre se ganaba la vida cuidando unos carritos de juegos mecánicos en la plaza parque Juan José Quezada de la ciudad de León, lugar donde fue brutalmente golpeado la noche del pasado sábado 12 de septiembre.

"Yo me vine para acá a la casa como a las ocho de la noche, yo me dormí, cuando tocaron la puerta y me vinieron avisar como a las diez y media que estaba en emergencia del HEODRA, entonces yo fui a emergencia y me llamó el doctor de medicina interna y me dijo que entrará, pero a mi me extrañó que el no se levantaba, ni nada", relató la mamá del fallecido.

"Parece que él convulsionó; y después que le pasó la reacción de la inyección que le habían puesto él vomitó. Entonces lo agarraron y lo llevaron arriba y le tomaron unas placas en los pulmones y le miraron de que tenía un golpe y que tenía líquido, entonces me llamó otra vez el médico y me dijo que estaba muy grave", agregó.

El hombre falleció en horas de la mañana de este domingo 13 de septiembre en el hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua, donde había sido remitido debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

"Lo llevamos para Managua nos fuimos como a las tres de la madrugada y lo ingresaron al Lenin Fonseca y le tomaron una tomografía y ahí le sale detrás de la cabeza una rueda blanca, me dijo el doctor que el cerebro lo tenía muerto y que tenía unos grandes coágulos", siguió relatando la mamá.

Pide justicia

"Yo nunca imaginé que a el le iba a suceder esto, yo lo único que necesito es que hagan justicia que agarren a ese maldito que me le hizo eso, es lo único que yo pido de corazón, él era un muchacho enfermo, no era un muchacho normal y yo lo que quiero es justicia que esto no quede así, yo solo le pido al señor que encuentren a la persona que le hizo eso esto, porque no es posible que me lo hubieran matado con un tubo", agregó la señora.

Las autoridades policiales del municipio de León se encuentran investigando el móvil de este hecho, el occiso habitaba en el barrio San Sebastián, a pocas cuadras de donde ocurrió el suceso, costado sur del parque central de León dos cuadras y media al sur.