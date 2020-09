Severamente lesionada termina una mujer tras accidente vial en Managua

Foto: Con severas lesiones en su cuerpo terminó una señora tras sufrir accidente de tránsito / TN8

Acompañante de motociclista resultó este viernes con severas lesiones en su cuerpo al llevarse la peor parte de un accidente de tránsito registrado en las cercanías de ENABAS.

El hecho se registró cuando supuestamente el motociclista no guardó la distancia prudente e impactó en la parte trasera de un camión que realizó un giro con dirección al Mercado Oriental.

"Yo vengo en el carril derecho, pero como sé que tengo que girar, me cambié de carril antes de llegar al punto. Ya estando aquí giro, él venía a exceso de velocidad, aventajó y se vino a estrellar en la parte trasera del camión, es decir que no guardó la distancia, porque yo estoy prácticamente aquí, entonces como él no sé fijó que yo estaba girando vino a impactar", fueron palabras del conductor del camión identificado como Deglish Rodríguez Herrera, originario de Matagalpa.

"El motociclista venía a exceso de velocidad cuando el camión dobló. Él cómo no guardó la distancia impactó en la parte trasera, pero es que la mayoría de los motociclistas siempre caminan a alta velocidad y por eso ocurren estos accidentes", refirió un testigo del hecho.

Miembros de la central de ambulancias del Ministerio de Salud se hicieron presentes al lugar para atender a la lesionada y llevarla de emergencias al hospital más cercano, que en este caso correspondía trasladarla el Hospital Lenín Fonseca.

Agentes de Tránsito realizan las debidas investigaciones en torno a este inconveniente para determinar el grado de responsabilidad entre cada parte involucrada.

Semanalmente se registran accidentes de tránsito en todo el país, muchos de estos cobran la vida de conductores y pasajeros, quienes en su mayoría son los motociclistas, ya que las causas siempre son las mismas, circular a exceso de velocidad, en estado de ebriedad, no ser cortés con los demás usuarios de la vía y la invasión de carril.