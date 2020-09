Foto: Policía de León busca a alias "El Punche" sospechoso de abusar una niña/TN8

Las autoridades policiales de León están tras la búsqueda y captura de un sujeto conocido como Luis, alias "El Punche", este hombre se encuentra prófugo después que presuntamente abusó sexualmente de una niña de 2 años de edad.

Este reprochable hecho sucedió el pasado martes 8 de septiembre en el barrio Walter Ferretti de la ciudad de León, según la tía que estaba al cuido de la niña, ella estaba haciendo los quehaceres del hogar cuando escuchó el llanto de la bebé.

"Él (Luis) no es sospechoso, porque él lo hizo, porque era el único que estaba ahí, y la niña era la única que estaba dormida y los otros estaban jugando. Yo estaba cocinando, porque ella no estaba (la mamá), andaba trabajando, yo me quedé sola con mis hijos y él (El Punche) que estaba viendo televisión, los otros niños jugando; cuando oigo el grito y yo salgo corriendo a ver (...) Sabemos que ellos son niños indefensos que Dios nos manda al mundo a nosotros como madre para que nosotros los cuidemos y lo defendamos (...) Desgraciadamente uno como madre no quiere que pase eso, pero, desgraciadamente pasó en esta familia, afectando no solo a ellos los dos, sino, que a todos", declaró la tía de la menor.

"Yo necesito que se haga justicia"

"Se le metió en su cabeza querer fregar a mi hija (...) dejando a mi hija trastornada. Yo necesito que se haga justicia, la verdad que estoy furioso y lo quiero ir atrapar yo mismo, lo quiero masacrar", dijo Rolando, padre de la niña afectada.

Luis "El Punche" era pareja de la abuela de la niña y tenía ocho años de estar habitando en el mismo hogar.

La Policía Nacional está trabajando arduamente para el esclarecimiento de este abominable acto bochornoso, y de encontrarse que este sujeto es el culpable, que pague por muchos años tras las rejas.