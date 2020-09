Ciudadano resulta atropellado tras salir de un casino en Linda Vista

Foto: Hombre resultó lesionado tras ser impactado por un auto/TN8

Un ciudadano identificado como Mario Enrique Rivas de aproximadamente 50 años de edad resultó lesionado tras ser impactado por un auto de placa M 162 558. El hecho se dio de los semáforos de Linda Vista, 1 cuadra al oeste.

Según testigos el peatón cruzó de manera imprudente la pista al momento que salía de un casino. Aparentemente el hombre se encontraba en estado de ebriedad por lo qué no tuvo la debida precaución para cruzar. Las personas en el lugar añadieron que varios vehículos tuvieron que esquivarlo para no impactarlo, sin embargo el conductor del carro involucrado no logró hacerlo.

El conductor del vehículo, identificado como José López expreso qué no logró ver al peatón porque se lanzó repentinamente. Afortunadamente no manejaba a gran velocidad porque de lo contrario el accidente hubiese sido de mayor gravedad.

Al lugar se presentaron miembros de la Cruz Roja Nicaragüense y brindaron asistencia prehospitalaria al lesionado quién presentaba múltiples golpes y un trauma en el área el cuello. Tras ser estabilizado los cruzrojistas trasladaron al ciudadano al Hospital Lenín Fonsea.

No hay víctimas que lamentar

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se hicieron presente a la ubicación del suceso y llevan a cabo las debidas investigaciones para confirmar las causas del accidente, mientras tanto el conductor del vehículo fue llevado al distrito 2 de policía.

Recuerde que cómo peatón también tiene la responsabilidad de movilizarse y cruzar las calles, pistas y carreteras con la debida precaución para evitar ser atropellado, además trate siempre de utilizar los pasos y puentes peatonales.

De igual manera el llamado constante a los conductores a manejar con suma precaución, respetando límites de velocidad y las demás normas de tránsito establecidos para evitar cualquier tipo de accidentes.