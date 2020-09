Recuperan cuerpo de hombre que se ahogó en el Río Estelí

Bomberos de la Dirección General y peritos de la Policía recuperando el cuerpo. Foto / TN8

En horas de la mañana de este jueves en las cercanías de un puente en el barrio Panamá Soberana, fue encontrado el cuerpo sin vida de Israel Adolfo Acuña flotando en las aguas del Río Estelí.

El miércoles por la mañana junto a otros amigos, Israel Adolfo Acuña habría consumido licor a la orilla de la ribera del Río Estelí por el puente del barrio Panamá Soberana, ahí decidió introducirse en las aguas, en ese momento quienes estaban con él no lo volvieron a ver.

“Siempre él acostumbraba a tomar y pasaba hasta meses, pero nunca dejaba de llegar a la casa, noté raro que ese día no lo vi en su cama, yo dije a lo mejor se quedó en otro lugar y hoy en la mañana llegaron a avisarme que era mi hijo que estaba ahogado en el río. Eso me dolió mucho, yo estoy enfermo por mi edad y me dan esta lamentable noticia, mi único consuelo es que le daré cristiana sepultura”, manifestó José Barrera, padre del fallecido.

Foto: El cuerpo sin vida de Israel Acuña en las agua del río Esteli / TN8

Llamada de alerta a la policía

Fue al siguiente día del suceso que el puesto de la Policía Nacional recibió una llamada donde le reportaban que habían visto un cuerpo flotando. Algunas personas llegaron al lugar alarmados para verificar si se trataba de algún familiar de ellos.

“Nos dimos cuenta rápido, yo me vine para el lugar porque pensé que era un cuñado mío que es tomador consuetudinario, pero ya me confirmaron que no era él. Aquí en la ribera del río se mantienen bastantes personas que toman, yo digo que tienen que tener más cuidado”, dijo Juan Aráuz, habitante.



La Dirección General de Bomberos extrajo el cuerpo del río y fue entregado a los familiares para que le den cristiana sepultura.