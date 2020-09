Universitaria blufileña es víctima del truco del "pañuelazo" en Managua

Foto: Policía investiga robo por "pañuelazo" en Managua / TN8

Esta mañana de jueves una joven universitaria originaria de Bluefields, perdió gran cantidad de dinero al ser víctima del truco conocido como "pañuelazo", realizado por delincuentes en Managua.

La joven Quira Lisseth García, de 30 años de edad, con mucho esfuerzo y sacrificio ha logrado sacar sus estudios universitarios, emprendiendo con una pequeña pulpería en su natal Bluefields. Hasta la fecha logró culminar su profesión de Psicóloga y ahora continúa con su segunda carrera de licenciatura en derecho.

Cada mes recoge dinero de la ganancia y viaja a la capital Managua a comprar productos al populoso Mercado Oriental, para surtir su pulpería y seguir cumpliendo sus metas.

La mañana de este jueves ese esfuerzo e ilusión fue truncado al caer víctima del ya famoso truco del "pañuelazo", perdiendo 19 mil 500 córdobas.

Descripción de los hechos

Esta joven ingresó de Bluefields a las 3 de la madrugada a la terminal del Mercado Mayoreo donde permaneció por seguridad hasta que aparecieran los primeros rayos del sol, sin imaginar que los delincuentes ya la estaban acechando.

El señuelo fue una señora de unos 60 años, quien se hizo la desmayada y ella como buena samaritana le quiso brindar auxilio. Haciéndose la víctima le pidió que la llevara a su casa, pero estando de los semáforos del Mayoreo, dos al norte, una cuadra abajo, ya sus compinches tenían todo preparado para engañarlo con el "pañuelazo".

"Hasta aquí me traje a la señora que me pidió ayuda, en esta cuadra ya apareció otro hombre bien vestido que me dijo que se le había caído un dinero, acusándome a mí de haberlo encontrado; con señalamientos me dijo que iba a revisar mi bolso. Después me pasó un pañuelo y me dijo que lo tuviera para que confiara mientras revisaba", dijo en llantos la joven víctima, Lisseth García.

"De repente él sacó de un depósito en el que pensé iba seguro mi dinero y comenzó a correr; la señora andaba con él, porque cuando grité que me habian robado ella se subió al mismo carro con el hombre", concluyó la víctima.

Según cámaras de seguridad ubicadas en el sector en Villa Reconciliación, Distrito VI de Managua, por donde la mujer caminó ayudando a la supuesta anciana enferma, se observa el carro, un Hyundai, color plateado, sin placas, que iba a la espera que cometieran el robo para después montarlos y darse a la fuga.

Agentes de la dirección de protección ciudadana de la Policía Nacional y peritos de la estación seis levantaron la escena del robo, circularon el vehículo e iniciaron detalladamente las investigaciones para dar con el arresto de los amigos de lo ajeno.

A la joven universitaria no le quedó más que el pañuelo que dentro contenía papel y la experiencia para no confiar ni en su propia sombra.