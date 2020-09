Motociclista termina lesionada en el sector de Plaza Inter, Managua. FOTO: TN8

La joven Niuska Galeano resultó con severas lesiones en su cuerpo después de verse involucrada en un accidente de tránsito en el sector de Plaza Inter en Managua.

Ambos venían en la misma dirección, de oeste hacia este, y fue cuando supuestamente el conductor del vehículo identificado como Gustavo Martínez, presentara supuestos problemas el sistema de la dirección de su vehículo invadiendo carril y provocando el hecho.

"Yo vengo en mi vía, aquí sobre el carril izquierdo, en eso el señor viene en el otro carril, yo ni siquiera vengo a alta velocidad pero giro hacia la izquierda y ya no me dio tiempo de esquivarlo y lo impacté, afortunadamente no venía rápido porque de lo contrario hubiera salido más largo y por eso caemos aquí nomá. Según dice no iba ni a girar parece que se le dañó la dirección del vehículo", explicó Harry Castellón, conductor de la motocicleta.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos se hicieron presentes al lugar para antender a los involucrados y llevarlos a un centro hospitalario de ser necesario.

"Lo que la paciente presenta es una posible fractura en el miembro inferior derecho y ser trasladada al hospital Lenín Foseca para ser valorada por galenos de turno", afirmó Luis Valladares, miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Agentes de tránsito realizan las debidas investigaciones para determinar el grado de responsabilidad entre cada involucrado.