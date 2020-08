Encuentran cuerpo de segundo joven desaparecido en Paso Caballos, Chinandega

El joven al igual que Lisbran Palacios fue arrastrado por las corrientes de la playa de Paso Caballos Foto: TN8

La mañana de este domingo la angustia de familiares y amigos de Elias Briceño llegó a su fin, pues las instituciones de socorro lograron encontrar el cuerpo del joven que desapareció la tarde de este sábado en el populoso balneario de Chinandega.

El joven al igual que Lisbran Palacios fue arrastrado por las corrientes de la playa de Paso Caballos, sin embargo el primero de ellos fue encontrado la noche de este sábado gracias al trabajo realizado por la Cruz Roja y la Fuerza Naval del Pacifico.

En esta tragedia de los dos jóvenes, escapó de la muerte una jovencita al ser rescatada por Cruz Rojistas en la playa corinteña.

Según testigo del hecho que no quiso brindar su identidad expresó, "yo lo vi al muchacho que sacaba la cabeza y después ya no lo vi, sacaron a la muchacha, pero ya el no se miraba".

#AHORA #Nicaragua | Ya fue encontrado el cuerpo de Elias Briceño Rodriguez de 21 años de edad, habitante del Reparto Estela-#Chinandega



El hallazgo de su cuerpo se dio en el sector del Espigón del municipio de #Corinto. pic.twitter.com/r6E6sex96G — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 30, 2020

Wilberth Guerrero, Jefe de Operaciones de la Cruz Roja, mencionó que recibieron la llamada dando aviso del incidente por lo que desplegaron su equipo de búsqueda, siendo rescatada con vida la joven a 150 metros dentro de la playa y fue trasladada para su debida valoración.

Fenómeno de Mar de Fondo

En esta zona costera se han experimentado fuertes olas de debido al fenómeno de Mar de Fondo, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precaución.

Además se sugiere mantener vigilancia con los niños y no introducir a la playa en estado de ebriedad, pues esta playa a cobrado la vida de varios visitantes, que llegan en busca de distracción familiar.

El balneario de Paso Caballos se muestra relativamente tranquilo, pero puede resultar peligroso si no se atienden las señales que colocan los servicios de salvavidas y primeros auxilios.

Es importante que la población visitante bañe con precaución para evitar este tipo de hechos lamentables.