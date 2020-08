No guardar distancia provoca accidente en la Centroamérica, Managua

El hecho se registró de la rotonda de la Centroamérica 200 mts hacia el norte Foto: TN8

La ciudadana Debora Ocampos, fue quien se llevó la peor parte de un accidente de tránsito, cuando venía en compañía de su pareja, abordo de una motocicleta e impactó contra la parte trasera de una unidad de transporte.

El hecho se registró de la rotonda de la Centroamérica 200 mts hacia el norte; supuestamente el conductor detuvo su marcha bruscamente para subir un pasajero y el motociclista no guardó la distancia prudente.

"Yo venía sobre la vía, y al parecer a él le hicieron parada para montar un pasajero, entonces se detiene y a mí no me dio tiempo de esquivarlo, yo vengo al suave porque si hubiera venido rápido me muero ahí, pero el maje se detuvo sin avisar, solo por montar ese pasajero, ahí están las consecuencias" adujo el conductor de la motocicleta.

Técnicos en emergencias médicas de la Cruz Roja atendieron a los lesionados y se llevaron a Ocampos a un centro hospitalario para ser atendida por médicos de turno.

"Lleva un trauma en la rotula Derecha y debemos descartar una fractura, y un trauma en la cervical, y el varón fue atendido en el lugar ya que solamente tiene heridas lacerantes en el tabique nasal", refirió Marvin Barberena.

Agentes de tránsito realizan las debidas investigaciones para determinar el grado de responsabilidad entre los involucrados.

Siempre se les hace el llamado a los conductores de motocicleta a circular con precaución sobre las vías, ya que en el más mínimo descuido puede acabar en fatalidad.