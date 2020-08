Estilista que fue brutalmente agredida narra martirio que vivió en Managua

Foto: Mujer que fue agredida violentamente en Managua / TN8

Alma Martínez estuvo al borde de la muerte, el hombre que en determinado momento juró amarla intentó acabar con ella el pasado 23 de agosto, en una de las calles principales del barrio Monseñor Lezcano.

Hoy recuerda el calvario que vivió a su lado. "Donde yo iba a trabajar ahí estaba él, todo me revisaba, no me dejaba salir y estaba pendiente de con quién iba. Y si salía '¿dónde estas?', '¿a qué hora terminas?' A cada momento mucho me agredía, cuando le decía que no me agarraba las cosas, me daba golpes, puñetadas en el estomago, me halaba el pelo, me pegaba en el pecho, hasta su mamá miraba y ella nunca decía nada. El año pasado habíamos salido y yo le decía que quería regresar a la casa, me agredió y me mordió este dedo (señalando su dedo índice)", dijo la joven.

Secuelas psicológicas

Carlos Lanuza no solo dañó la salud de su víctima al ocasionarle fracturas en la mandíbula y en el tabique nasal, sino también le causó secuelas psicológicas y emocionales.

"Solo soy llorar, con miedo y pensando que en algún lado anda y que va regresar y va terminar lo que empezó. Viene a mi mente su rostro cuando me estaba dando y yo lo miraba y a él no le bastó. Y para ver si estaba viva me agarró a patadas, si yo me movía él hubiese pensado que estaba viva y me hubiera matado", continuó.

El caso de Alma se suma al de muchas mujeres que han sido víctimas de violencia de género, entre las que lograron sobrevivir y las que ya no están.

Hoy asegura estar dispuesta a llegar a las últimas consecuencias. "Jamás, jamás, jamás, yo nunca lo voy a perdonar, esto no se le hace a una mujer, él quería era matarme, cuando él me daba él decía que si no era de él, no era de nadie", afirmó.

"Que me ofrezcan (mediación), que me digan (...) no, no, yo no quiero nada nada, quiero justicia para mi hija y para todas las mujeres golpeadas", dijo Rosa Moreira, madre de la fémina.

La recuperación ha sido dolorosa para Martínez, pero cuenta con la fuerza y el amor de su hijo para superarse de esta situación difícil, en la que su verdugo está siendo protegido.

"Ella como madre, su hijo hizo eso, yo lo entrego. Esa señora no tiene los ovarios, dice que es cristiana, debería de ser sabedora de la palabra y está apañando a su hijo", dijo muy molesta la víctima.

Romper el silencio

Las mujeres que sufren de violencia están en un peligro constante por lo que es importante proteger y salvar tu vida.

"Hablen, no se queden calladas, con solo el primer gesto que les levante las manos que no se queden calladas y que me apoyen por que somos mujeres, y ninguna mujer merece ser tratada así", concluyó.

La Policía Nacional está tras la pista del desalmado hombre quien huyó tras cometer el delito que dejó asombrados a pobladores de esa zona de Managua.

