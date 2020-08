Inaudito: Roban silla de ruedas a joven con discapacidad en Diriamba

Foto: Joven a quien robaron su silla de ruedas en Diriamba / TN8

Un hecho inaudito ocurrió en Diriamba, en que unos ladrones despojaron de la silla de ruedas y teléfono celular en horas de la noche a un joven con discapacidad, cuando se dirigía hacia su casa de habitación en el barrio Mariluz, del INATEC tres cuadras al norte.

Reynerio Francisco Rodríguez Reynosa de 30 años de edad fue víctima de la delincuencia, a quien dejaron golpeado en las cercanías al parque central de Diriamba.

"Yo me despedí de mis amigos y ya venía para mi casa. Cuando había avanzado como dos cuadras del parque central, sentí que me empujaron y me botaron de la silla, caí de frente y me golpeé la cabeza. Me hice una pequeña herida a un lado y al otro lado un hematoma. Cuando reaccioné me habían quitado la silla de ruedas y mi teléfono celular que está valorado en unos 1 mil 500 córdobas, era un Blu", expresó Rodríguez.

Los delincuentes no perdonaron el estado del joven, pues esa silla de ruedas dice él que son sus piernas para moverse a todos lados. Aún así se siente afortunado que no le hicieron mayor daño y que el poco dinero que traía lo había guardado a lo interno de su pantalón.

La denuncia fue interpuesta en la delegación de la Policía Nacional de Diriamba donde se han dado a la tarea de investigar quiénes cometieron tan condenable delito.

Luego del robo que sufrió, fue auxiliado por otras personas quienes lo montaron en una mototaxi para que llegara a su casa sano y salvo de los delincuentes.

¿Cómo perdió sus piernas?

Fue hace 22 años en un accidente de tránsito, pero eso no ha sido obstaculo para salir adelante pues se graduó como contador.

Tenía ocho años cuando sufrió un accidente que marcó su vida para siempre; un 8 de diciembre regresaba a su casa con su mamá y hermano, cuando bajó del bus salió corriendo y cruzó la vía imprudentemente cuando fue arrollado por un camión, que afirma lo arrastró más de 6 metros sobre el pavimento.

"Yo senti el impacto y el camión me arrastró entre las llantas, mis huesos quedaron sobre la carretera, solo tenía la carne molida de lo que quedaba de mis piernas. Nunca perdí el conocimiento, todo lo viví intacto, vi cómo mi carne estaba retorcida entre mi ropa y cómo mi madre y mi hermano lloraban sobre mi cuerpo", describió el joven.

Su madre por muchos años fue como sus piernas, pues lo llevaba y traía de la escuela en sus hombros, hecho por el cual está eternamente agradecido, ya que por esa dedicación él pudo terminar su carrera de contabilidad y finanzas.

Actualmente como no tiene trabajo ayuda a su papá en el campo, y dice que es capaz de rozar una manzana de terreno ya que pese a las dificultades le hace frente a la vida.

Hoy necesita de ayuda económica pues un buen samaritano le donó una silla de ruedas pero necesita invertir en adaptarla a su cuerpo, haciéndole modificaciones para seguir adelante.