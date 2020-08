Estilista casi muere a manos de ex pareja en un barrio de Managua

Foto: Calle donde se protagonizó el suceso/TN8

Un hombre intentó asesinar a su ex pareja, atropellándola con su vehículo y una vez sobre el pavimento procedió a golpearla salvajemente utilizando como arma una pesada cadena, en el barrio Monseñor Lezcano en Managua.

La agresión dejó a Alma Martínez con la mandíbula desencajada, desprendimiento de 6 piezas dentales y heridas profundas en el rostro y cabeza que meritaron puntadas en un centro asistencial. Al parecer el desalmado sujeto de nombre Carlos Santiago Lanuza Torrez, actuó con alevosía, premeditación y ventaja puesto que la sorprendió cuando esta ya iba hacia su casa. "Me atropello con el carro, después perdí el conocimiento y me pegó varias veces con una cadena, me fregó mi cara, al acompañante que andaba conmigo le pegó, lo dejó inconsciente y lo llevaron al hospital, le rajó la cabeza", dijo la joven con mucha dificultad para hablar.

"Yo llego hasta la esquina de aquí y veo a la mujer que está ensangrentada, y yo se que no puede ser del accidente, el hombre ese le pegó como 7, 8 veces en la cara, pero para mí que solamente era con el puño, el se acomodó (se agachó e hizo señas con las manos como le daba), en esa forma se puso, es una cobardía de un hombre, a las mujeres no se les debe tocar", José Félix Munguia, habitante de esa zona.

Foto: Policía realiza investigaciones y busca al culpable/TN8

Martínez mantuvo una relación de 4 años con el agresivo hombre y ambos procrearon un hijo. "No asimilar que yo no quiero ni voy a querer nada con él, no me podía ver con nadie porque ya ve lo que pasó aquí", finalizó la joven quien estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias con el fin de que el sujeto pague por lo cometido.

"Hace mes y medio ella terminó con él, ella le dijo que no lo quería, que ya no quería nada, hasta mi casa llegaba a buscarla y molestarla", dijo una amiga de la lesionada.

La Policía Nacional realizó las pesquisas correspondientes, levantó entrevistas de testigos, evidenció y documentó el caso con el fin de arrestar lo antes posible al agresor quien responderá por el delito de femicidio en grado de frustración.

Foto: Mujer es agredida por ex pareja/TN8

No temas! Denuncia

Si estás siendo víctima de persecución obsesiva de parte de tu ex pareja, si te llama constantemente por teléfono para ofenderte o amenazarte o cometió algún acto violento contra tu integridad puedes dirigirte a la comisaría de la mujer de tu distrito policial, recuerda que es importante la denuncia de persona agraviada.