Motociclistas severamente lesionado al protagonizar accidente en Managua

La joven Reyna Solis fue trasladada de emergencia al hospital Manolo Morales, esto luego de llevarse la peor parte de un accidente de tránsito, cuando venía en compañía de José Rodolfo García, abordo de una motocicleta marca Boxer color Azul, placa M 123967.

El hecho se produjo cuando supuestamente los motociclistas irrespetaron una señal de Alto ubicada en las cercanías del hospital Bautista, sin darse cuenta que de norte a sur circulaba un taxi conducido por José Ramón Briceño, mismo que no salía del asombro por el suceso.

#Nicaragua | 2 jóvenes motociclistas resultaron con severas lesiones en su cuerpo luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en las cercanías del hospital Bautista en el Distrito 1 de #Managua pic.twitter.com/N9vkeJuiAz — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 23, 2020

"Yo vengo sobre mi carril, mi susto es cuando veo que ellos me invaden carril y los impacto, porque no me dio tiempo de esquivarlos, todo sucedió en cuestión de segundos, es una pena por los chavalos, porque ellos debido al vehículo en el que transitan deben andar con suma precaución", adujo Briceño, conductor del taxi.

Debido a la magnitud del impacto se puede apreciar que ambos conductores implicados viajaban a exceso de velocidad.

"Yo venía como a 60 kilómetros por hora, quizás a 55, ellos venían jalados porque no les dio tiempo de reaccionar, iban bastante golpeados, pero afortunadamente están vivos, ya que lo material se repone, pero la vida humana no tiene precio" concluyó José.

Asistencia médica

Miembros del cuerpo de Bomberos Unificados y técnicos en atención prehospitalaria de la Cruz Roja atendieron a los lesionados, mientras agentes de tránsito realizan las debidas investigaciones entorno a este hecho para determinar la responsabilidad entre cada conductor.

Semanalmente Tránsito Nacional presenta el informe donde se especifica que las principales causas de los accidentes viales son el irrespeto a las señales, conducir en esta de ebriedad y no ser cortés con los demás conductores, es por ello que les hace el llamado a los motociclistas ya que sus vidas está en juego cada vez que deciden emprender un viaje en sus livianos medios de transporte.