Rescatan a pescador que había desaparecido en el lago Cocibolca

La mañana de este sábado 22 de agosto, la Fuerza Naval de Nicaragua logró rescatar con vida al ciudadano Yuri Antonio Corea Bonilla de 37 años de edad, el pescador que había sido reportado por los familiares como desaparecido en las aguas del gran Lago Cocibolca.

Yuri Corea, es originario de la comunidad El Menco, Rivas, al parecer el mal tiempo provocó que fuese arrastrado con todo y su bote, iniciando así toda una odisea angustiosa para sus familiares que de inmediato acudieron a las autoridades en busca de ayuda, para realizar la búsqueda que dio inicio ayer sábado.

Autoridades locales de la alcaldía de Buenos Aires también se unieron para brindar acompañamiento solidario a los familiares que elevaron plegarias a Dios para que Yuri apareciera con vida.

El rescatado dio infinitas gracias a Dios, muy nervioso y alegre comentó cómo fue que logró sobrevivir toda una noche por más de 12 horas en medio del lago y con fuertes vientos y lluvia.

"Andaba pescando y me alejé del lugar de la zona de pesca y el viento estaba fuerte y me acarreó para esta zona(Ometepe), para sobrevivir siempre anduve montado en la panga y a cierta parte de la playa mire un faro entonces me dirigí para acá para tocar tierra firme y que los pobladores me ayudarán", fueron las palabras del humilde pescador.

Fuertes lluvias en el país

Luego de arrimar en el puerto de Moyogalpa Yuri Corea, sería traslado hacia su comunidad de origen en donde se reuniría con sus familiares.

Durante las fuertes lluvias registradas en el país durante las ultimas horas se han dado un sinnúmero de casos, en donde varias personas han desaparecido.

Desde este medio le hacemos el llamado a pescadores y familias en general a tomar todas las medidas de prevención para evitar tragedias además de estar pendiente de las orientaciones de las autoridades nacionales ante cualquier evento de la naturaleza.