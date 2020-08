Pescadores naufragaron en el Lago Cocibolca y regresaron sanos y salvos

Foto: Personas abordo de lanchas junto con autoridades rescatando a desaparecidos/TN8

La tarde de este viernes 21 de agosto familiares de dos pescadores dieron aviso a la Fuerza Naval del Ejercito de Nicaragua tras la desaparición de estos, quienes habían salido a sus labores de pesca desde la 4:00 am eran más de las 5:00 pm y no habían regresado.

Los ciudadanos Carlos Alberto Valle de 43 años de edad y el adolescente de iniciales E.A.L naufragaron en el Lago Cocibolca, después de que la lancha en la que realizaban labores de pesca se quedara sin combustible, lo que complicó el retorno a casa.

Los familiares preocupados al notar que los pescadores no regresaron a la hora prevista dieron aviso a la Fuerza Naval del Ejercito de Nicaragua quienes de inmediato se dispusieron a la búsqueda, salvamento y rescate de los desaparecidos.

Foto: Personas reunidas esperando a que parezcan los náufragos/TN8

Salvamento y rescate de pescadores

“Yo desde el media día quería ir a la naval para avisar que mi hijo no había regresado de pescar, como toda madre yo está preocupada espere a otros pescadores, pero cuando vi que los míos no regresaron me fui avisar a la Fuerza Naval y ellos se fueron buscarlos”, dijo María Elena Oporta madre del adolescente desaparecido.

Al momento que la Fuerza Naval realiza la búsqueda, salvamento y rescate los pescadores en su pequeña embarcación aparecieron sanos y salvos, aduciendo que la neblina producida por las constantes lluvias no les permitía ver la ruta de regreso a casa, además se habían quedado sin combustible.

Foto: Personas reunidas esperando a que parezcan los náufragos/TN8

“Nos quedamos sin combustible, nos venimos remando a ciegas y no sabíamos por donde veníamos, fuimos a parar a otro lugar, pero ya conocíamos y solo nos venimos bordeando la costa”, dijo Carlos Alberto Valle sobreviviente del naufragio.

La Fuerza Naval brindó recomendaciones a los pescadores para evitar tragedias que lamentar, ya que, al momento del rastro, otro bote que se había sumado apoyar las labores de búsqueda también naufrago y fue necesario que la institución castrense los remolcara a la orilla.