Búsqueda de menor que se precipitó a cauce en Managua se reanudará este sábado

Foto: La tragedia se registró en horas del mediodía/TN8.

La unidad de búsqueda y rescate de la Dirección General de Bomberos reanudaron la búsqueda del niño de 11 años que se precipitó a un cauce en el barrio Andrés Castro. Según pobladores tres hermanos salieron a recoger nancite a las orillas de un peligroso cauce y uno de ellos cayó accidentalmente.

El niño fue identificado como Aarón Andrés Chavarría Martínez, de 11 años de edad, supuestamente andaba en compañía de otros dos niños identificados como Yendi Nohemí Chavarría Martínez, de 13 años, y José Carlos Chavarría Martínez de 8 años, todos hermanos.

La tragedia se registró en horas del mediodía, lo que hizo que bomberos y grupos de rescate de la Cruz Roja se movilizaran al lugar, pero por las condiciones climatológicas fue imposible encontrar al menor.

El padre del menor logró ver al niño mientras era arrastrado por las fuertes corrientes, producto de las intensas lluvias registradas en la capital, pero desafortunadamente no logró hacer mucho para rescatarlo.

Suspenden labores de búsqueda

"Ellos me dijeron que iban a salir, no se a hacer qué y cuando miré a uno de mis hijos ya estaba siendo arrastrado por la corriente, lo miré vivo y lo que hice fue correr tras de él y yo iba pidiendo ayuda pero no había nadie en la calle. Yo no pude hacer nada porque no sé nadar, los bomberos vinieron a tratar de buscarlo, pero no lograron encontrar nada y por las condiciones de la lluvia es más difícil, pero ahorita regresaron para volver intentar", manifestó el papá de el menor.

Entre lágrimas y destrozada por la tragedia, la madre de la menor comentó: "tiene 11 años mi niño. Mis vecinos y los pescadores me han apoyado buscando a mi hijo, pero no lo hemos encontrado, yo no supe como fue.

Agentes de la Policía Nacional también investigan a fondo este caso, y las autoridades de la alcaldía de Managua brindan el acompañamiento y solidaridad a los familiares.

Pese al segundo intento por tratar de encontrar al menor, el resultado fue negativo suspendiendo labores para reanudarla a primeras horas de este sábado.