Ciudadana resulta con cráneo fracturado al caer de caponera en Managua

La ciudadana Mercedes Flores de 44 años de edad resultó con una herida en su cráneo después de caerse de la caponera en la que viajaba como pasajera, el hecho se registró este miércoles de dónde fue La Perfecta, cuatro cuadras hacia el norte, en Managua.

"El bróder (sujeto) venía tranquilo, entonces ella le dijo que se detuviera, después de eso la señora no esperó y se tiró, fue cuando cayó de espalda y se golpeó. Fue totalmente imprudencia de ella", afirmó Isaac Palacios, testigo.

¿Todo por un córdoba?

Supuestamente ella intentó bajarse de manera repentina cuando se le cayeron unas monedas, le indicó al conductor que se detuviera, pero sin mediar palabras se lanzó hacia el pavimento por su dinero.

"Yo venía al suave, entonces a ella se le cayó un córdoba, entonces ella me dijo que me detuviera. Al hacerlo ella no esperó y como venía de espalda se resbaló, ahí fue cuando cayó de espalda y se golpeó la cabeza contra el pavimento. No sé si andaba tomada pero así ocurrieron los hechos, ella se cayó, yo no tuve la culpa", relató Josué Espinoza, conductor de la caponera.

Al andar en este tipo de medios de transporte los pasajeros deben tomar todas las medidas preventivas para evitar incidentes similares, ya que el final puede ser fatídico en otro escenario.

Miembros de la central de ambulancias del Ministerio de Salud la trasladaron a la mujer al Hospital Alemán Nicaragüense para ser atendida por médicos de turno y así descartar si tiene otro tipo de lesión.

Autoridades policiales, enfáticamente la dirección de Tránsito Nacional, orientan a todas las personas ya sea peatones o conductores a siempre cumplir con las normas viales, para así evitar accidentes que pueden lamentarse.

