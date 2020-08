Foto: Sorteador fallece al ser golpeado por furioso toro en Moyogalpa/TN8

Lester Flores Guzmán de 40 años de edad es la identidad de la persona que falleció luego de ser fuertemente golpeado por un furioso toro, el suceso ocurrió el día sábado 15 de agosto durante las corridas de toro realizadas en el municipio de Moyogalpa en la encantadora Isla de Ometepe.

Te puede interesar:Managua: Motociclista lesionado tras invasión de carril en Managua

El ahora fallecido era conocido cariñosamente como "Yayo" y según testigos tras ser golpeado por el toro se opuso a ser llevado al hospital, para que fuese atendido por médicos, al parecer andaba bajo los efectos de alcohol.

Foto: Sorteador fallece al ser golpeado por furioso toro en Moyogalpa/TN8

"El muchacho si es verdad que lo golpeó el toro, pero él no murió en la barrera, el anduvo después ahí y lo sacaron y se volvía a meter; no quiso ser atendido porque como no se le miraba nada, él se fue para su casa y en la noche pasó mal y ayer domingo (16 de agosto) fue que murió", dijo uno de los testigos que prefirió omitir su identidad.

El hombre padecía de enfermedades mentales, era muy popular por lo que amigos y conocidos lamentaron de deceso, "Yayo" habitaba en el barrio Luis Alfonso Velázquez en el Municipio de Moyogalpa.

Retan a la muerte

Las corridas de toro se realizan en este municipio como parte de las celebraciones en honor a la patrona de los Moyogalpinos, Santa Ana, estas fiestas patronales son disfrutadas por las familias devotas de la imagen. Estas actividades son parte de la tradición; y en la barrera se reúnen los mejores montadores y sorteadores que retan a la muerte al enfrentar la fuerza y la furia de los mejores toros de Ometepe.

Lester el "Yayo" Flores es la primera víctima de las corridas de toros que se celebran en toda la Isla, en los próximos meses dichas corridas de toros se celebrarán en la comunidad de Mérida.