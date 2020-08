Aparatoso accidente en la Carretera Sur cobra la vida de una persona

Foto: Persona en vuelta en plástico muerto tras sufrir accidente/TN8

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el km 17 de la Carretera Sur, ha dejado como saldo a una persona fallecida y dos lesionados, uno de estos quedó prensado dentro de la camioneta en la que viajaba. Al parecer, estos circulaban a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, por lo que terminaron impactando en la parte trasera de un camión cargado de bloques que circulaba de Managua hacia San Rafael del Sur.

"Esa camioneta a mi me aventajó como quinientos atrás a una velocidad bárbara, sin asco iban a más de 150 kilómetros por hora y cuando veo de repente que vinieron a dar con el camión que venía en su carril y despacio porque viene cargado. Yo tengo mi camión también y se que con carga no vas a desplazarte y menos venir haciendo piruetas en la carretera", dijo José Rizo quien conducía una camioneta y presenció el percance.

El conductor de la camioneta fue identificado como Aristides Guadalupe Rodríguez Chavarría de treinta y dos años de edad; mientras que el chófer del camión responde al nombre de Harlintong Hernández Valerio de treinta y nueve años.

Foto: Carro completamente destruido tras sufrir accidente de tránsito dejando a un fallecido/TN8

"Yo ya voy para mi casa, vengo de trabajar, no ando jugando, voy cargado de bloques para terminar mi casa, voy en segunda y dentro de mi carril y de repente siento el golpe en la parte de atrás del camión, fue tan fuerte que hasta me empujó y me detuve más adelante. Ellos ahora quieren decir que yo estaba estacionado y sin luces y eso es mentira, las luces están todavía encendidas y dentro de mi carril, no a un lado como si realmente hubiera estado estacionado. Ve donde quedaron ellos, si hubiera estado parado no quedan ahí, andan bien bolos, vean como hay cervezas dentro de la camioneta. Yo vengo de trabajar, ahora con que gana terminé involucrado en esto y sin culpa alguna, por más que ellos quieran decir otra cosa, hay un Dios que sabe como fueron las cosas y que yo no tengo culpa alguna", declaraba Hernández conductor del camión.

El fallecido de nombre Tomás Simpsons de aproximadamente 55 años iba de acompañante en la camioneta y producto del fuerte impacto perdió la vida, casi de manera instantánea; además tuvieron que usar técnica hidráulica para sacar del metal retorcido a la persona que había quedado prensada.

Foto: Carro completamente destruido tras sufrir accidente de tránsito dejando a un fallecido/TN8

Aristides Rodríguez Cruz de 57 años más el conductor de la camioneta fueron llevados al Hospital Fernando Vélez Paiz por una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense, mientras que el cuerpo quedó a la espera de los forenses del Instituto de Medicina Legal.

El conductor del camión sería llevado a la estación tres de policía en calidad de investigado en lo que acaban los peritajes para darle o deslindar su responsabilidad en este accidente que cobra la vida de una persona.