Por tirarse el Alto deja a motociclista fracturado en Managua

Sobre el pavimento, con una fractura en su pierna izquierda y heridas en la cabeza y rostro, resultó este viernes un motociclista de nombre Jorge Luis Munguía de 45 años, en el sector del Ministerio del Trabajo, en Managua.

Munguía viajaba de oeste a este sobre su preferencia, quien fue impactado por una camioneta Toyota Hilux conducida por Francisco Barahona, el que aparentemente irrespetó la señal de Alto.

"Yo vengo detrás del motorizado, el de la camioneta se le tiró al auto, él dice que el viene manejando pero era esa muchacha de blanco. Vienen cuatro en la camioneta, el bro (sujeto) que está ahí nada que ver, aunque uno ande bien siempre hay un loco, imagínese, después solo saben decir que somos nosotros", dijo Rodolfo López, testigo del accidente.

Prudencia al manejar

Motociclistas que circulaban por esa zona de Managua se mostraban inconformes con la actitud que toman muchos conductores en la vía, al no respetarlos sobre la vía.

"Yo tengo dos años de andar en moto, se me han tirado vehículos ya me han lesionado, ya me he sufrido accidentes, lo que pasa que no nos respetan en la vía, nosotros somos seres humanos, nos andamos ganando la vida", dijo lester Gutiérrez, motociclista de la capital.

"Hay que tener más prudencia, independientemente que el otro tenga la culpa, hay que tener cuidado, con precaución uno puede", dijo otro motociclista.

Por desgracia los accidentes de motos no desaparecerán de la noche a la mañana, pero sí se pueden reducir cumpliendo una serie de recomendaciones que todo conductor debe tomar.

Cumplir con las normas de circulación y velocidad tanto en ciudad como en carretera. Garantizar el estado mecánico de tu vehículo y buen mantenimiento de los neumáticos. Señalizar las maniobras que se van a realizar y realizarlas con precaución para que los demás conductores las vean.

Y por último y no menos importante, conocer la técnica de frenado, el freno delantero es el freno principal y el que detiene la moto, el freno trasero es un complemento y ayuda a estabilizar la moto. Saber que la opción más correcta es frenar con los dos frenos a la vez de forma suave y progresiva, aunque en una situación de urgencia podamos frenar de forma contundente.

Tanto conductores como pasajeros de motos se llevan la peor parte en los accidentes de tránsito, y varias veces esos incidentes son provocados por quienes van en los otros vehículos.