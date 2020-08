Momentos de angustia durante asalto en distribuidora de Managua (VIDEO)

Foto: Momentos del asalto armado en una distribuidora de Managua.

Tras conocerse la noticia de un asalto con mano armada que perpetraron cinco sujetos en una distribuidora de gaseosas en el sector del Hospital Bautista, Distrito I de Managua, la población quedó consternada. Ahora, todo este hecho puede verse gracias a las cámaras de seguridad.

Ahí se puede observar el paso a paso de los criminales, quienes llegaron a bordo de un vehículo color blanco.

Luego de haber llegado a su blanco, los criminales no dudaron ni dos veces de usar la violencia y en cuestión de segundos, tomaron por detrás a una de las víctimas quien estaba confiada y desprevenida, obligándola a entrar al local.

Relato de las víctimas

"Yo estaba de espalda escuchando un audio, en eso sentí un golpe en la espalda y me dijo el sujeto: 'no des la vuelta y metete adentro'. Entonces claro, al sentir el cañón del arma, preferí no oponer resistencia; me metí, me golpearon, sacaron lo que iban a sacar y se fueron. A mí me robaron un teléfono marca Huawei valorado en 150 dólares", relató una de las víctimas.

Posterior a esto irrumpieron y abrieron puertas, buscando las cosas de valor que hicieran de su atraco un éxito.

"Yo estaba en mi cuarto, en eso escuché cuando ellos entraron y empezaron a patear mi puerta. Yo me encerré ahí, entonces después de eso decidí abrir porque mis hijos estaban afuera, entonces entró uno de ellos y me puso de rodillas. Afortunadamente no me golpearon, solo se llevaron el dinero; es primera vez que nos pasa algo como esto, sinceramente estamos consternados ante tal situación", afirmó otro de los perjudicados.

A pesar de haber entrado con violencia afortunadamente los maleantes no detonaron las armas, retirándose del negocio con un botín de alrededor 180 mil córdobas, y dos celulares valorados en 200 y 150 dólares.

La Policía Nacional está realizando las investigaciones para dar con el paradero de estos asaltantes para que rindan cuentas de sus delitos.