Falta de cortesía de taxista provoca accidente en Bilwi

Un taxista provocó un accidente de tránsito este martes al no respetar las señales de tránsito y dejó a su paso daños materiales.

El mediodía de este martes fue cuando se registró este accidente en el barrio Libertad, de la ciudad de Bilwi, en el Caribe Norte, propiamente en la intersección ubicada frente al estadio municipal de Bilwi. Los involucrados fueron un vehículo taxi y una motocicleta.

El hecho ocurrió cuando el motociclista se trasladaba en dirección de sur a norte y el vehículo taxi de oeste a este, este último no respetó la señal del Alto y colisionó en el costado izquierdo del motociclista.

Relato de los hechos

Por su parte el señor Santiago Francis, conductor de la motocicleta, quien resultó con lesiones leves, comenta lo sucedido: “Yo venía de sur a norte y el chofer me miró que yo venía, venía como en 50 kms por hora y entonces me miró y aun así se tiró el Alto y yo venía cerca y me pasó levantando. Me lesionó un poco en la rodilla”.

El afectado solicita que se le pague por los daños. “Yo pido que asuma los daños por que la moto no es mía, me la habían prestado, que se entienda con el dueño”, denunció.

Según testigos el irrespeto a la señal de tránsito y la falta de cortesía del taxista provocó el accidente, dejando como resultado daños materiales y lesiones leves a un motociclista.

Una vez más queda en evidencia que el irrespeto a las señales de tránsito y la falta de cortesía son los factores principales que causan accidentes y que en muchas ocasiones dejan luto en las familias.

A la escena se presentaron agentes de Tránsito, dirección de la Policía Nacional de Nicaragua, quienes levantarían el croquis y mediante investigaciones determinarían el grado de culpabilidad de ambos conductores y el culpable tendrá que asumirá los daños provocados.