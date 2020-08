Roban alrededor de 180 mil córdobas y celulares en distribuidora de Managua

Foto: Asalto armado en el sector del Hospital Bautista, Managua / TN8

Un aproximado de 180 mil córdobas, correspondientes a un pago bancario y dos celulares valorados en 200 y 150 dólares, fue el botín que sustrajeron cinco sujetos la mañana de este martes, en Managua.

Los delincuentes con arma en mano intimidaron y golpearon a los propietarios de una distribuidora de gaseosas en el sector del Hospital Bautista, en el Distrito I de la capital.

El hecho

Los maleantes llegaron a bordo de un vehículo color blanco, cubriendo sus rostros y usando guantes, los que golpearon a un ciudadano que estaba entregando una factura y le robaron su celular. Seguido de eso entraron bruscamente, golpeando a los demás varones que estaban en el negocio y se dirigieron directamente a la caja donde estaba todo el dinero.

"Yo estaba de espalda escuchando un audio, en eso sentí un golpe en la espalda y me dijo el sujeto: 'no des la vuelta y metete adentro'. Entonces claro, al sentir el cañón del arma, preferí no oponer resistencia; me metí, me golpearon, sacaron lo que iban a sacar y se fueron. A mí me robaron un teléfono marca Huawei valorado en 150 dólares", relató una de las víctimas.

"Yo estaba en mi cuarto, en eso escuché cuando ellos entraron y empezaron a patear mi puerta. Yo me encerré ahí, entonces después de eso decidí abrir porque mis hijos estaban afuera, entonces entró uno de ellos y me puso de rodillas. Afortunadamente no me golpearon, solo se llevaron el dinero que era aproximadamente 180 mil córdobas; es primera vez que nos pasa algo como esto, sinceramente estamos consternados ante tal situación", afirmó una de las víctimas.

Afortunadamente estos malandros no optaron por hacer uso de las armas de fuego que portaban, ya que de ser así, el desenlace pudo ser otro.

La Policía Nacional está realizando las debidas investigaciones para dar con el paradero de los asaltantes que aterrorizaron a esta familia a tempranas horas de la mañana.