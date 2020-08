Conductor de camión perece tras presentar fallas mecánicas en Estelí

El conductor fue identificado únicamente como Macario de 33 años de edad y se dedicaba a transportar hortalizas. Foto: TN8

En horas de la mañana del domingo 9 de agosto del 2020, en la comunidad La Cañada, se registró un accidente de tránsito y como resultado perdió la vida el conductor de un camión, tras que no les respondieran los frenos del automotor en una cuesta.

Tenía la experiencia de conducir por caminos de difícil a exceso, al circular por una temida cuesta en la comunidad La Cañada del municipio de La Trinidad departamento de Estelí, al camión placa ES 06299 no le respondieron los frenos.

"En ocasiones él trabajaba para mí haciéndome algunos viajes, hoy salió a eso de las 5 de la mañana y le advertí que se viniera al suave porque este sector es algo peligroso, al parecer mientras descendía en la cuesta los frenos no le respondieron y él no pudo controlar el camión", refirió el dueño del auto motor pesado Horacio Rodríguez.

Impactó en árboles y varios postes de tendido eléctrico, aparentemente quiso salvar su vida lanzándose del automotor pesado aun en marcha, el acompañante fue el único que sobrevivió.

"Cuando veníamos recorriendo la cuesta él me avisó que no le respondían los frenos, me dijo que me buscara como bajar del vehículo, yo lo hice y cuando vine al lugar donde quedó el camión, observé que había alguien tirado sobre el suelo, lo primero que imaginé es que era otra persona que se había pasado llevando con el vehículo, pero cuando me acerqué ya vi que era él y estaba fallecido", relató el acompañante Javier Zepeda Chavarría.

El conductor fue identificado únicamente como Macario de 33 años de edad y se dedicaba a transportar hortalizas.