Joven fallece tras estrellar su moto contra un taxi en Estelí

A eso de las tres de la mañana del domingo 9 de agosto del 2020, una joven perdió la vida tras estrellarse con su motocicleta en la parte trasera de un taxi, el hecho ocurrió sobre la Carretera Panamericana en la ciudad de Estelí.

Tenía pocos minutos de haberse despedido de sus amigos en una disco de la ciudad de Estelí, al circular en su motocicleta por los semáforos conocidos como Enabas sobre la Carretera Panamericana impactó en la parte trasera de una unidad de taxi.

“Estoy muy sorprendida estábamos en una disco al sur de Estelí, después me dijo que ya se quería ir, nos despedimos y cuando paso porque este lugar me dicen que ocurrió un accidente de tránsito, pero nunca me imaginé que era ella; es muy triste esta situación, pero por lo que puedo ver es que se estrelló en la parte de atrás del vehículo, además ella no portaba el casco de protección, tal vez eso le hubiera salvado la vida, porque pegó la cabeza en la carretera", dijo Karen Toruño, testigo.

Agregó que era una muchacha joven, muy humilde, "uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida”.



Ambos se dirigían en la misma dirección de sur a norte, aparentemente la joven conducía a exceso de velocidad no portaba el casco de protección, imprudencia que le costó la vida.

Algunos de sus conocidos se presentaron al lugar del accidente identificándola como Anabel Monserrat de 29 años de edad, era habitante del barrio Jaime Úbeda y comerciante.

Agentes de tránsito trasladaron al conductor del taxi a la delegación policial Boris Vega y realizaron las debidas investigaciones en el lugar del echo para determinar cómo realmente ocurrió esta lamentable situación.