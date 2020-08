Hombre fallece en plena calle cuando se dirigía al mercado de Masaya

El hecho tenía asombrados a comerciantes y pobladores, quienes llamaron a las autoridades del orden público / Foto: TN8

La muerte repentina de un hombre de unos 50 años de edad, en la calle de Los Wachos, dos cuadras abajo, justo llegando al mercado de Masaya conmocionó a los comerciantes, el hombre vestido con pantalón crema, camisa manga larga color roja y usando mascarilla de protección.

El hecho tenía asombrados a comerciantes y pobladores, quienes llamaron a las autoridades del orden público para las debidas investigaciones, fuera de cámaras comentaban perplejos que el hombre venía caminando rumbo al mercado de repente se desplomó.

"Nosotros no vimos nada, solo cuando volteamos a ver que ya estaba en el suelo, como nos mantenemos despachando entonces oímos la bulla, venimos a asomarnos pero no logramos saber quién es, cayo boca arriba dicen que iba caminando normal pero ahí ya no sabríamos que pudo pasarle al pobre hombre", dijo una comerciante que prefirió omitir su nombre.

El equipo técnico de la Policía Nacional llegó a este lugar para detallar la escena, fijar fotográficamente el hecho e investigar a fondo la muerte del hombre, también la médico forense doctora Darling Putoy examinaría el cuerpo del infortunado que fue identificado mediante los documentos que portaba como Francisco Flores Ñurinda originario de la comarca Las Flores.

De manera extraoficial se logró conocer que la causa de la muerte del hombre pudo ser un infarto fulminante, pero son detalles que en las próximas horas la institución del orden público dará a conocer una vez concluidas las investigaciones pertinentes.

