Policía descarta acción criminal en incendio de la Catedral de Managua

Foto: Policía Nacional esclareció cómo fue que se dio incendio en la Catedral de Managua / TN8

La Policía Nacional de Nicaragua descarta acción criminal en incendio registrado en la Cátedral Metropolitana de Managua.

Después de días de intenso trabajo investigativo, la Policía Nacional ha esclarecido el incendio ocurrido en la capilla de La Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, determinando que la causa del incendio fue la combinación de los gases de alcohol al 96% más el calor generado en una veladora encendida de forma permanente dentro de la capilla.

"Como resultado de las investigaciones policiales, peritajes criminalísticos y entrevistas a testigos, se determinó que las causas del incendio fueron: el mecanismo de inicio y propagación del incendio se originó al ascender los vapores de alcohol, al techo de la capilla, llevados por las corrientes de aire que ingresa por las puertas de acceso y su posterior descenso por orificio en la parte superior de la cúpula de La Sangre de Cristo donde se acumularon; los vapores de alcohol acumulados en el interior de la cúpula de La Sangre de Cristo al mezclarse con el aire caliente (temperatura de 36.1°C), produjeron el fuego", dijo el Comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, inspector general de la Policía Nacional.

"Es un proceso conocido científicamente como de solvatación. El fuego producido se propagó en el ambiente incendiando las alfombras, vestimenta de La Sangre de Cristo, cúpula de plástico, todos estos materiales susceptibles a la combustión, además de la veladora encendida ubicada a una distancia de 70 centrimentos de la cúpula de plástico que protegía La Sangre de Cristo. El incendio en la capilla de La Sangre de Cristo no fue intencional, descartándose mano criminal", dijo Vanegas.

Proceso investigativo

Las autoridades policiales presentaron a dos testigos claves quienes aseguran no haber visto a nadie sospechoso dentro de la iglesia.

"De la nada salieron llamas por La Sangre de Cristo, el viejito que siempre llega, él ahí se pone a rezar el rosario. Cuando vi las llamas, yo busqué para que llegaran y echaran agua, y le dije al viejito que saliéramos, que saliéramos y él salió junto conmigo y después llegaron jardineros y echaron baldes de agua y luego llegaron los bomberos. Esa veladora está desde que empezó la epidemia, por lo que el Santísimo está a los pies de La Sangre de Cristo para que la gente ahí mismo se quede orando, está cerca la veladora; a las 7:00 am la enciende el sacristán y a la 1 la apagan", dijo Xiomara de Jesús Castro, quien ofrece veladoras en la Catedral de Managua.

"Solamente estábamos ahí Xiomara y yo, en eso ella pega un grito y me dice salgamos que se incendia La Sangre de Cristo, yo le sigo y me señala donde se estaba incendiando y ya las llamas estaban como a medio metro y el fuego se iba propagando rápidamente. Ya las llamas están dentro y fuera de la capilla, y llegaron varios empleados a tirar agua. Yo no escuché sonido, ni oí, ni vi nada mas", dijo Manuel Salvador Bravo Alvarado, otro testigo.

Materiales de fácil combustión en la capilla

- Alfombra color rojo ubicada en la plataforma de la cúpula de La Sangre de Cristo.

- Alfombra plástica color verde ubicada frente a La Sangre de Cristo.

- Flores artificiales ubicadas a los costados de La Sangre de Cristo.

- Santa túnica de La Sangre de Cristo.

- Material plástico (polimetilmetacrilato) que compone la cúpula de La Sangre de Cristo.

- Resina de veladora (se incineró, transformándose en vapores de monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua).

- Pegamento que sujeta la base de la estructura plástica que compone la cúpula de La Sangre de Cristo.

El incendio ocurrió el pasado 31 de julio aproximadamente a las 11:30 de la mañana, hasta donde se trasladaron bomberos, los cuales han sido una pieza fundamental para el esclarecimiento del caso en conjunto con investigadores policiales y peritos de Criminalística.