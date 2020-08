Capturan a delincuente que asaltó a un hombre en Managua

El delincuente fue entregado a la Policía Nacional y delató a uno de sus compinches identificado únicamente con el alias del “Charra“. Foto: TN8

Es señalado de ser el “azote“ en el barrio Pedro Joaquín Chamorro y sus alrededores, la noche de ayer sábado, junto a tres compinches más le colocaron un cuchillo en el cuello a una de sus tantas victimas en los semáforos de La Robelo, para despojarlo de su motocicleta y un canguro con sus documentos y dinero en efectivo.

Se trata del amigo de lo ajeno identificado como Ángel Francisco Hernández Barrera, de 33 años, quien esta mañana de domingo fue identificado por su victima de nombre Silvio Mayorga, de 37 años, quien logró capturarlo de los semáforos de La Robelo, cuadra y media al norte, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, distrito IV, Managua, pero no sin antes darle su buena paliza.

La indignación del afectado era porque miró de cerca la muerte, pues presentaba una herida en el cuello donde lo intimidaron con el cuchillo al intentar oponerse al robo.

Lee también: Hombre murió al recibir un "peñasco" en la cabeza en Matagalpa

La motocicleta Dayun, color negro, placa M 137-138, del que lo habían despojado la logró recuperar, pues los novatos ladrones, la estrellaron a una cuadra del robo al no saber conducir.

#Nicaragua | Arrestan a uno de 4 delincuentes, que anoche en los semáforos de La Robelo, le colocaron un cuchillo en el cuello a un hombre para despojarlo de su motocicleta y dinero que portaba en un canguro. pic.twitter.com/oP3YoYvHst — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 2, 2020

“Este y otros sujetos más me interceptaron anoche en los semáforos, me pusieron el cuchillo en el cuello, me quitaron la motocicleta y el canguro con mis documentos y como 600 pesos que andaba, la moto la logré recuperar porque me la estrellaron al no poder manejar, ya la tengo en mi casa, yo le dije yo te conozco y efectivamente lo estaba esperando y hoy lo agarré, si casi me mata, mira la herida que me hizo donde me pasó el cuchillo“, relato Silvio Mayorga.

Tras las rejas

El delincuente fue entregado a la Policía Nacional y delató a uno de sus compinches identificado únicamente con el alias del “Charra“.

Tras un rastreo en la zona el sujeto llevó a la victima a su guarida en unos escombros de una vivienda demolida, de los semáforos de La Robelo, una cuadra arriba, donde logró recuperar sus documentos y el canguro, la policía encontró otras billeteras que se presume pertenezcan a otras víctimas de robo con intimidación de estos delincuentes.

Hernández Barrera también fue señalado por guardas de seguridad de este sector de haber desmantelado una bodega, de los semáforos de La Robelo, una cuadra arriba a mano derecha, de donde se llevó supuestamente zinc, perlines, ventanas y puertas, algo que será investigado por la policía.

El hombre con el alto historial delictivo fue trasladado a las celdas de la estación IV de policía, hasta donde la victima también se dirigió a interponer la formal denuncia.