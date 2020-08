Motociclista fallece en trágico accidente de tránsito en Tisma / TN8

En un trágico accidente de tránsito perdió la vida el ciudadano Lino Daniel Garay Alvarado, aparentemente el hombre bajo los efectos del alcohol perdió el control de su motocicleta e impactó contra un árbol, en sector conocido como La Caramelera carretera al municipio de Tisma en Masaya.

"Yo me vine asomar, no escuchamos, pero venimos a mirar si era conocido, no logramos verlo bien pero es triste como los muchachos sobre todo en moto pierden la vida a cada rato porque les falta la prudencia al viajar en las calles, aquí hay muchos niños, hay personas y yo tengo hijos que viajan en moto, pero agradezco que no toman alcohol pero ya ven la desgracia tal vez otra persona va tomada y así se dan", dijo Rosa Flores.

Los testigos del hecho lamentaban como se pierde la vida en tan solo segundos, relataron que el hombre viajaba a exceso de velocidad al pasar por una curva el medio de transporte salió por un lado y el contra el cerco, la escena era dantesca para los presentes pues la masa encefálica quedó regada en el adoquinado y parte del caso protector en uno de sus brazos, pues lo portaba como pulsera.

"Dicen que el hombre venía a toda velocidad, y debe ser porque quedó desbaratado, los sesos regados, su cuerpo desbaratado; aquí circula mucha gente y se dan varios accidentes de tránsito porque manejan a exceso de velocidad, los que andan en moto deben tener mayor cuidado porque pueden causar la desgracia ajena", decía Karla Miranda.

Los Agentes de Tránsito investigan la escena dantesca junto con el Médico Forense, para conocer la causa exacta del hombre que habitaba en el barrio Países Bajos de la ciudad de Masaya, al lugar de la tragedia llegaron familiares de la víctima entre lágrimas y el dolor para trasladar el cuerpo del infortunado a su hogar.