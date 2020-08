Motociclista con riesgo de perder el pie tras impactar en una cuneta

Foto: Joven motociclista resulta con lesiones luego de sufrir accidente en motocicleta/TN8

Con una fractura expuesta en el tobillo izquierdo resultó el conductor de una motocicleta, luego que impactara contra la cuneta ubicada en los semáforos del Auto Lote El Chele. Según testigos el hombre manejaba a exceso de velocidad y en aparente estado de embriaguez por lo que perdió el control del vehículo.

El motociclista identificado como Francisco Hidalgo Urbina de 34 años de edad viajaba en compañía de una mujer de 25 años, identificada como Valentina Hernández, quien tras el accidente salió catapultada aproximadamente unos 6 metros de distancia según señalan las personas que presenciaron el impacto, sin embargo, la fémina corrió con suerte y solamente presentaba quemaduras por fricción y golpes leves.

La pareja se movilizaba en una motocicleta Pulsar, color azul con negro, placa M 172 115. Varias personas que se encontraban en el lugar expresaban que los dos accidentados habían corrido con suerte de no haber impactado contra un poste que se encuentra en el lugar, pues de haberlo hecho seguramente hubiese fallecido uno de ellos por la velocidad con la que se movilizaban.

Los testigos inmediatamente intentaron auxiliarlo, pero al notar que al hombre se le veía el hueso por fuera en el tobillo, mejor no lo tocaron para evitar hacerle más daño, sin embargo, lo aconsejaban que no se moviera para que no se lastimara aún más.

Sin víctimas que lamentar

Técnicos en primeros auxilios de la Cruz Roja Nicaragüense, se presentaron en el lugar para brindarle asistencia prehospitalaria al lesionado y rápidamente lo trasladaron al Hospital Manolo Morales, donde médicos de turno harán todo lo posible para que el motociclista no pierda el pie. Agentes de tránsito se encontraban en el lugar y realizan las debidas investigaciones que permitan confirmar las causas del accidente.

Recuerde ser prudente al momento de conducir, respete las leyes de tránsito y nunca tome el control de un vehículo bajo los efectos del alcohol, pues al hacerlo comete un acto de irresponsabilidad que puede quitarle la vida o dañar a terceras personas.