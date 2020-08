Motociclista fallece al impactar contra una unidad de transporte en Jalapa

Foto: Hombre tendido en el suelo después de sufrir accidente de tránsito/TN8

La noche de este sábado 01 de agosto se registró un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un motociclista y el conductor de una unidad de transporte en el municipio de Jalapa departamento de Nueva Segovia.

Los hechos se suscitaron en el km 284 que cubre la carretera Jalapa, Ocotal a eso de las nueve y veinte y cinco minutos de la noche, al momento que el conductor de la motocicleta quien fue identificado con el nombre de Ricardo León Sobalvarro Ponce de 37 años de edad, quien circulaba de norte a sur supuestamente en aparente estado de ebriedad lo que pudo ser la causa que provocó qué impactara contra la parte frontal de una unidad de transporte que se dirigía en dirección de sur a norte conducida por Óscar Alejandro Reyes.

Te puede interesar: Jóvenes en motocicleta se estrellan con una patrulla policial en Kukra Hill

Producto del fuerte impacto la víctima falleció de manera instantánea mientras el conductor de la unidad de transporte fue detenido por agentes de tránsito de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones para determinar las causas que provocaron este fatídico accidente vial que cobró la vida de una persona.

Foto: Motocicleta tendida en el suelo después de sufrir accidente/TN8

Conducir en buen estado salva vidas

Por su parte Alejandro Reyes conductor de la unidad de transporte expresó "me dirigía en dirección de sur a norte con procedencia de Managua hacia Jalapa, el muchacho me invadió el carril aparentemente este conducía en estado de ebriedad venía sin casco, sin luces lo que provocó que perdiera el control al volante e impactará contra la parte frontal de el autobús. Yo traté de esquivarlo, pero se me hizo imposible".

Reyes destacó que es importante que los conductores en general hagan conciencia de ser responsables a la hora de ir al volante y así evitar tragedias cómo esta que solo dejan luto y dolor en las familias nicaragüenses.

Foto: Hombre tendido en el suelo después de sufrir accidente de tránsito/TN8

Las autoridades policiales desarrollan planes de seguridad que garantizan la vida y tranquilidad de las personas que transitan en la vía pública, asimismo instan a las ciudadanía en general ha tomar las medidas de seguridad para no verse involucrados en situaciones cómo estás donde solo dejan luto y dolor en las familias.