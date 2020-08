Vaca "echada" en plena carretera provocó accidente mortal en Kukra Hill

El lamentable suceso deja a una familia de luto por la trágica muerte de este joven de 25 años Foto: TN8

La madrugada de este sábado primero de agosto, ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 325 en la carretera entre La Fonseca y ciudad El Rama, donde lamentablemente un motociclista falleció.

Roy David Jarquín de 25 años de edad, quien trabajaba como guarda de seguridad en la empresa de cacao en la zona de La Fonseca en el municipio de Kukra Hill, se dirigía a su casa en ciudad El Rama.

El cuerpo del desafortunado joven fue trasladado a la casa de su familia para su cristiana sepultura.

Este una en una motocicleta marca Raybar color blanca, cuando en la carretera se encontró una vaca echada impactando contra ella y perdiendo el control del liviano vehículo, cayendo al pavimento, resultando con un trauma craneal severo falleciendo de manera inmediata en el lugar.

La Policía Nacional en el municipio de Kukra Hill se hizo presente al lugar del accidente para realizar las debidas investigaciones.

El lamentable suceso deja a una familia de luto por la trágica muerte de este joven de 25 años, que luego de haber salido de su trabajo se dirigía con ansías a su hogar encontrando la muerte en el camino.

La falta de conciencia de muchos dueños de animales que dejan que deambulen en las vías, ha sido un factor en los accidente de tránsito.

Investigaciones

Será la Policía Nacional que determine si hay o no culpabilidad en el dueño de la vaca por no tenerla en un corral a como debería de ser y no en plena carretera.

