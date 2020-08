Carro se precipita a cauce en San Judas y deja a seis lesionados

Foto: Carro fue a parar a un cauce, después que el conductor manejara en estado de ebriedad/TN8

Hasta el fondo de un cauce fue a terminar un carro en el que viajaban seis personas, al parecer, el conductor de este andaba en estado de ebriedad y se encontraba dando persecución a unos individuos que trataron de asaltarlos. El hecho que se registró en el barrio San Judas, dejó lesionados a todos los que iban dentro del vehículo, incluida una joven embarazada.

En las cercanías de donde se dio el suceso, se estaba realizando una fiesta y estos estaban en ella. Se desconoce a ciencia cierta la situación del supuesto robo, las personas que se percataron de la situación, solo vieron que inició la persecución que acabó en un accidente de tránsito.

"Lo raro es que ellos son de aquí y no me explico como vinieron a quedar al fondo de este cauce. Me llegaron a avisar lo que había pasado y al llegar me dicen que venían siguiendo a tres sujetos, que pasó, no sé, dicen que les querían robar y por eso venían siguiéndolos", decía una prima de los afectados.

Los lesionados fueron atendidos por miembros de Cruz Roja Nicaragüense y la central de ambulancias quienes realizaron el trasladado de estos a diversos centros hospitalarios, siendo la más grave, la joven embarazada que en primera instancia fue llevada al centro de salud de este barrio y posterior al Hospital Bertha Calderón, en estado delicado, ya que por el fuerte golpe que recibieron peligraban ambas vidas.

La familia de los afectados se dispusieron a sacar las cosas importantes del vehículo ya que no podrían sacarlo en lo que restaba de la noche y preferían evitar que amigos de lo ajeno llegasen a hacer de las suyas. De igual forma se quedarían cuidando el carro para prevenir cualquier tipo de percance en un tiempo cercano.