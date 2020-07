Motociclista muere al impactar contra poste de tendido telefónico en Tiscapa

Foto: Motociclista pierde la vida al circular a exceso de velocidad en el Paso a Desnivel de Tiscapa/Julio Cruz

El perder el control de la motocicleta en la que circulaba, le costó la vida a Francisco Guadamuz Valdivia de 38 años, este circulaba a exceso de velocidad y no fue capaz de girar de forma correcta en la parte baja del Paso a Desnivel de Tiscapa, yendo a impactar de forma frontal contra un poste de tendido telefónico. Según la escena, la muerte fue de forma inmediata.

Guadamuz iba en compañía de un amigo de nombre Erick José Alvarado Fabián de 33 años, quien relataba como fueron los hechos. “Yo estaba acostado en mi casa cuando él me llamó, andaba tomado, yo le dije que no estaba tomando ya, entonces me dijo que solo lo acompañara a comprar una sopa al lado del Dimitrov, que tenía ganas de comer sopa y le dije que sí, me pasó trayendo y fuimos a que se bebiera su sopa; pero cuando veníamos de regreso parece que creyó que lo venían siguiendo, no sé, alguna patrulla u otro; pero no era nada, aunque lo creyó así".

Impacto fulminante

Impacto fulminante

"Cuando venimos por aquí, él acelera y no puede dar la vuelta bien, pasó de frente y vino a dar contra este poste. Yo no sé ni donde pegué; pero luego de eso salí para un lado, la moto me había quedado encima, cuando reacciono, la hago a un lado, veo que él está sin vida, ya no se movía”, dijo Alvarado.

Al llamado del accidente se presentaron miembros de la Dirección General de Bomberos y de Cruz Roja Nicaragüense, mismos que constataron que no había nada que hacer, el impacto fue fulminante; además de que este no portaba su casco de protección.

El cuerpo que yacía en el suelo, fue reconocido entre lágrimas por los familiares que estaba a la espera de los médicos forenses para que se le practicase la debida autopsia en el Instituto de Medicina Legal, para luego brindarle cristiana sepultura