Mascarilla provoca accidente en el barrio Bóer, en Managua

Un accidente de tránsito que se registró este mediodía de jueves en el barrio Bóer, Distrito II de Managua, dejó como resultado a una mujer con serias lesiones.

La afectada fue identificada con el nombre de Jessenia Chavarría, quien viajaba como pasajera a bordo de una motocicleta en compañía de su esposo Roberto Hernández. El matrimonio circulaba en dirección de este a oeste cuando ocurrió el percance.

"Nosotros nos dirigiamos a Tránsito (Nacional) a ver lo del seguro de la moto, a como puede ver venimos en nuestra preferencia porque el Alto lo tiene el señor de la camioneta. Yo pité pero no se detuvo (...) yo creo que sí me vio", dijo el señor Roberto Hernández.

Por otro lado su esposa fue atendida por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes posteriormente la trasladaron con fracturas al Hospital Lenín Fonseca.

Por una mascarilla

El conductor de la camioneta, de nombre Jesús Torres, comentó que el incidente vial fue producto de una falta de visibilidad.

"Yo vivo aquí no más, venía saliendo de mi casa y me puse la mascarilla pero me subió a los anteojos, entonces eso hizo que yo no viera al motociclista y solo lo sentí que pegó en la parte de atrás", expresó el señor Torres.

La causa de este accidente es algo inusual, ya que buscando seguridad el señor Jesús Torres nunca pensó que ocurría este suceso. Incluso la Dirección de Tránsito Nacional en sus reportes semanales dan a conocer que las principales causas de los accidentes de tránsito son por el exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad y muchas otras veces la invasión de carril.

Esta es la primera vez que se da a causa de la falta de visibilidad provocada por una mascarilla.