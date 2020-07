Matan a cuidador de quinta en Masaya a punta de golpes

Foto: Investigación por muerte de hombre en una quinta de Masaya / TN8

A manos de sujetos desconocidos murió presuntamente a punta de golpes el joven de 25 años Ebert Antonio Galán Ruiz, el que fue encontrado sin vida a orillas de botellas de cerveza por una familiar, hecho ocurrido en una quinta en Nindirí, Masaya.

Según relatos de los familiares de la víctima, Galán se encontraba al cuidado de la quinta donde le arrebataron la vida. Se presume que el móvil del hecho sea el robo de objetos de valor pues además los sujetos supuestamente sustrajeron un tanque de gas butano.

Foto: Investigación por muerte de hombre en una quinta de Masaya / TN8

La cuñada de la víctima, Martha Hernández, manifestó que él cuidaba esa quinta. "Vivíamos tres y los dos niños, cuidábamos aquí nosotros y él, él era comerciante, vendía fruta él y su papa. Yo no salí del todo de allá del fondo, como yo duermo ahí hasta allá al fondo, yo no sabía, solo que estaba platicando con unos muchachos, pero no sabía que estaba tomando".

"Mi susto es cuando yo me levanto a las 4 de la madrugada, lo miré con un poco de botellas de licor, pero no estaba él; cuando yo salgo fue que lo logré mirar que ya estaba boca arriba él morado sin respirar", agregó.

Investigación del hecho criminal

La Policía Nacional de Masaya llegó hasta el lugar con el equipo técnico investigativo acordonaron la zona del crimen. Mientras continúan con el avance del caso el cuerpo de Galán Ruiz fue remitido al Instituto de Medicina Legal donde se determinará la causa exacta de su muerte.

Este hecho que deja luto a una familia nicaragüense tuvo lugar en una quinta ubicada en la calle El Calvario, de Nindirí.

Galán Ruiz era originario de la comarca Laguna de Apoyo del municipio Masaya.

Recientemente se había recibido de un curso de enfermería, de manera extraoficial se logró conocer que la policía de Nindirí capturó a dos sujetos de sexo masculino por ser sospechosos del crimen contra el joven de 25 años, sin embargo será en las próximas horas que se logre conocer el avance de la investigación policial a través de las autoridades correspondientes.