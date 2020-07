Exceso de velocidad hace que motociclista perezca en carretera a Masachapa

Al lugar se hicieron presentes agentes del orden del distrito IX de policía /Foto: Cortesía

La mañana de este sábado fue encontrado sin vida y a un lado de la carretera un joven que de momento solo es identificado como Jordan.

Al parecer, este acabó con su existencia por circular a exceso de velocidad y perder el control de su medio de transporte.

El fatal accidente tuvo lugar en el kilómetro 56 de la carretera que conduce de San Rafael del Sur hacia Masachapa.

Pobladores cercanos aseguran que el suceso fue en horas de la madrugada, pues escucharon un fuerte estruendo; pero por temor no salieron a ver que fue lo que había sucedido.

"Yo estaba dormida; pero mi hijo andaba en un culto y por eso me despertaba a cada rato, me quedé dormida y a eso de las dos de la madrugada escuché un estruendo, me asomo en la cama de mi hijo y ya estaba él ahí, me quedé más tranquila; pero ya me imaginaba que alguno se había accidentado porque en toda la noche andaban corriendo en moto un montón de chavalos y ahora que me levanto, salgo y me encuentro con que había un muerto", relató la señora Ángela del Carmen Baltodano, habitante del sector.

"Desde como a las nueve de la noche esos chavalos andan de arriba para abajo, son de Masachapa y Pochomil. Todos los días es eso, de milagro no se han matado más en esta carretera que tantas vidas ya ha cobrado. Con que gusto una madre está sufriendo por algo que se pudo evitar; pero es que estos chavalos no entienden, siempre hacen lo mismo", comentó doña Ninoska Sánchez, quien pasaba por el lugar cuando el cuerpo era encontrado.

Policía Nacional se hace presente

Al lugar se hicieron presentes agentes del orden del distrito IX de policía, quienes estaban llevando a cabo todas las investigaciones pertinentes de este caso. A su vez, el cuerpo fue remitido al Instituto de Medicina Legal, lugar a donde deberá llegar la familia para reconocer el cuerpo y proceder a sepultarlo. Se supo en el lugar que el occiso era habitante de Pochomil.