Accidente en la carretera Matagalpa, Jinotega deja dos personas lesionadas

Foto: Hombre lesionado y tendido en el pavimento tras ser impactado por vehículo/TN8

Las primeras horas de la noche de este viernes en la carretera Matagalpa, Jinotega en el sector conocido como Molino Norte se produjo un accidente de tránsito donde se vio involucrado un motociclista quien impactó con una persona que estaba a orillas de la vía en estado de ebriedad.

El conductor de la moto corresponde a Abraham Evaristo Rizo Gómez quien debido al impacto cayó al pavimento recibiendo fuerte golpes especialmente en la cabeza por lo que fue necesario ser trasladado en vehículo particular al Hospital Escuela Cesar Amador Molina de esta ciudad.

De la otra persona involucrada en el accidente no se conocen mayores detalles, solo se sabe que debido al impacto que recibió del motociclistas dio contra la valla y cayó a orillas de vía, este también fue trasladado al centro asistencial de referencia departamental.

El volante y el alcohol no son buenos aliados

Según se comenta, el conductor del vehículo de dos ruedas viajaba de Matagalpa hacia a Jinotega y al llegar al lugar del accidente hay una curva y el peatón circulaba en el mismo sentido, pero fuera de la raya amarilla y debido que el motociclista iba muy pegado a su derecha por lo que no pudo evitar golpearlo y provocar el percance.

Las recomendaciones que la especialidad de tránsito brinda es que todo conductor debe de tomar todas medidas de seguridad y conducir a la defensiva y en lugares donde no se tiene visibilidad hay que bajar la velocidad especialmente en este lugar que hay muchas curvas es zona oscura y no hay muchas hay circulan personas en estado de ebriedad y muchas veces son quienes provocan este tipo de accidentes. Pero será la policía quien determine quien y como sucedió el percance, hasta el momento no hay nadie detenido.