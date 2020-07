Voraz incendio arrasó con una vivienda en el barrio Villa Cuba

Foto: Vivienda destruida por incendio en el barrio Villa Cuba / TN8

Un voraz incendio redujo a cenizas una vivienda en el barrio Villa Cuba. El siniestro inició en una de las camas y se propagó rápidamente a toda la casa, arrasando con todo lo que había dentro.

Los dueños de la casa se encontraban en el patio cuando se originó el incendio, que supuestamente inició en una de las camas y presumen que vecinos se encontraban quemando basura, lo que pudo haber provocado el siniestro.

En la vivienda tienen un negocio de venta de tanques de gas, pero afortunadamente fueron sacados rápidamente del interior de la casa para evitar que estos explotaran y la tragedia fuera más grande.

A la intemperie

Foto: Vivienda destruida por incendio en el barrio Villa Cuba / TN8

Entre lágrimas y sin poder creer lo que había pasado la dueña de la casa comentó: "No me explico cómo pasó esto si nosotros estábamos en el patio y solo escuché que mi mamá me dijo: ¡tu casa se quema!, miré las llamas en la cama y después se extendieron rápido, ya no logramos hacer nada, todo se quemó. Quedé sin nada, pero confío en que Dios me ayudará".

Las fuertes llamas también se extendieron a un cuarto contiguo a la vivienda donde inició el incendio, pero este solo tuvo afectaciones parciales.

Bomberos Unificados en conjunto con la población trabajaron de inmediato para controlar el siniestro y evitar que se propagara a las casas aledañas.

Foto: Vivienda destruida por incendio en el barrio Villa Cuba / TN8

La dueña de la casa es madre de dos niños y solo ella trabaja para mantener a su pequeña familia, que desafortunadamente hoy ha quedado a la intemperie.

"Mi hermana ha quedado sin nada, su casita y todo lo que tenía se le quemó, quiero que investiguen si los vecinos estaban quemando basura, porque supuestamente por eso inició el incendio y pido a las personas de buen corazón que ayuden a mi hermana, porque solo ella trabaja para sus hijos y ahora no tiene nada", expresó un hermano de la afectada.

Investigaciones policiales en conjunto con bomberos realizarán las investigaciones corespondientes para determinar las causas exactas que provocaron el siniestro.