Cinturón de seguridad le salva la vida en Carretera a Masaya

Foto: Aparatoso accidente en el km 13 de la Carretera a Masaya / TN8

Don Reynaldo Alemán Bonilla, de 77 años, daba gracias a Dios por darle una oportunidad para vivir, pues salió ileso de un aparatoso accidente de tránsito registrado al mediodía de este viernes, en el kilómetro 13 de la Carretera a Masaya.

Llevar puesto el cinturón y que se activara la bolsa de aire de su vehículo lo salvó de fallecer, al estrellarse violentamente contra un poste del tendido eléctrico, que terminó derribado e incluso se salvó hasta de quedar electrocutado.

Te interesa: Pasajeras lesionadas en choque de motos en pista a Sabana Grande

Aparentemente perdió el control del volante al esquivar otro vehículo que le invadió el carril al salir de un supermercado.

Foto: Aparatoso accidente en el km 13 de la Carretera a Masaya / TN8

Declaración del afectado

“El señor salió de un súper e invadió prácticamente dos, tres carriles, pretendía girar del oeste para retornar hacia Managua. Yo vengo en mi preferencia, traté de esquivarlo pero ya no pude y me estrellé en el poste, que gracias a Dios estoy vivo, mi cinturón se activó y la bolsa de aire, solo medio me golpeé la mano. Lo bueno que iba solo“, dijo Don Reynaldo Alemán.

Alemán Bonilla conducía un vehículo Yaris, color rojo, placa MY 12477, quien circulaba de Managua rumbo a Veracruz. El carro quedó prácticamente inservible.

El otro vehículo plateado, placa M 239-517, era conducido por Humberto Miranda Sáenz, de 77 años.

Tras el aparatoso accidente de tránsito, parte de las luminarias y el tendido eléctrico cayeron sobre su vehículo.

Foto: Aparatoso accidente en el km 13 de la Carretera a Masaya / TN8

Ambos conductores fueron atendidos por miembros de la Central de Ambulancias del MINSA, pues presentaron problemas de la presión, aunque ninguno fue trasladado a un hospital.

Una cuadrilla de Unión Fenosa se presentó al lugar para despejar el peligro y restablecer el fluido eléctrico.

Agentes de tránsito de la Estación V de policía levantaban la escena del accidente para determinar la causa de este percance vial.

La dirección de seguridad de Tránsito Nacional semanalmente brinda recomendaciones a los conductores a conducir con prudencia, poniendo en práctica la cortesía en las vías.