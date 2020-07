Pasajeras lesionadas en choque de motos en pista a Sabana Grande

Foto: Accidente de tránsito en el sector de Sabana Grande, Managua / TN8

Un accidente de tránsito registrado al mediodía de este viernes, de los semáforos de Sabana Grande una cuadra arriba, Managua, dejó como resultado dos pasajeras de motocicletas lesionadas.

Quien sacó la peor parte, una posible fractura en la pierna derecha, responde al nombre de María Azucena González, de 40 años, quien iba de pasajera en la motocicleta Serpento, color azul, placa M 85021, conducida por su esposo Eduardo Luis Figueroa Suazo, de 44 años, quien resultó con lesiones leves.

La otra lesionada responde al nombre de Karla Juárez Pulido, de 20 años, quien resultó con golpes en diversas partes del cuerpo, ésta iba de pasajera en una motocicleta blanco con rojo, placa M 145-265, conducida por su hermano Arlington Juárez Pulido, de 28 años, el que resultó ileso.



Supuestamente la causa de la colisión entre los dos motociclistas fue el exceso de velocidad y la invasión de carril.

Descripción de los hechos

“Yo vengo en la motocicleta azul de arriba hacia abajo y voy a doblar a la derecha, que voy para mi casa que está a una cuadra, pero puse mis pide-vías de la motocicleta pero el joven venía a toda velocidad y me impactó, yo salí volando y mi esposa quedó ahí junto a la moto“, dijo Eduardo Figueroa.

“Vengo en mi preferencia de arriba hacia abajo; el señor se me metió sin poner los pide-vías al tratar de doblar y ya no lo pude esquivar. Vengo despacio si no quien sabe, todos portábamos los cascos de seguridad“, dijo Arlington Juárez.



Una de las lesionadas tuvo que ser remitida al centro de salud de Villa Libertad en un vehículo taxi a falta de una unidad de socorro.

La otra decidió ir a su vivienda donde posterior se trasladaría a un centro hospitalario.

Autoridades de la Policía Nacional investigarían el caso para determinar responsabilidades por las lesiones y daños.