Amarra y encierra a sus tíos para robar en vivienda de Managua

Foto: Policía investiga robo en una vivienda de un barrio de Managua / TN8

Un hecho insólito dejo atónitos a pobladores del barrio San Antonio, en el Distrito II de Managua. La tarde de este martes un desalmado sujeto junto a otro compinche con lujo de violencia ingresó a la casa de sus tíos para después robarse los electrodomésticos y dinero.

El señuelo fue una supuesta sopa que les llevaba de regalo, una vez que le abrieron tomó del cuello a su tío, David Antonio Domínguez, de 56 años, mientras el otro lo ató de las manos hasta encerrarlo en uno de los cuartos de la vivienda.

Ya neutralizado, también con violencia por el cuello tomó a su tía y dueña de la vivienda, María Esther Brizuela, de 59 años, encerrándola en otro cuarto.

Robo descarado

Foto: Policía investiga robo en una vivienda de un barrio de Managua / TN8

Después el sujeto a su gusto y antojo se llevó un televisor plasma de 51 pulgadas, un abanico, una licuadora, herramientas de trabajo, 300 dólares que le quitó a su tía y 600 pesos a su tío, más dos teléfonos celulares.

“Golpearon el portón, entonces le digo a mi hermano 'anda ve quién es', él me dijo ''es tu sobrino, te trae una sopa que te manda tu hermana', entonces le dije 'abrí pues'. Cuando en eso lo empujó, lo agarró del cuello, lo amarraron y nos encerró en los cuartos del fondo. Subieron arriba, no sé qué se llevaron, en la bodega también, aquí se robaron el televisor, mi celular y 300 dólares que tenía en mi cartera, herramientas de mi esposo y lo demás que no he visto“, dijo entre lágrimas y nerviosa Doña María Brizuela.

“En eso que le abro me empuja y me toma del cuello y me dijo: 'vámonos para dentro' y también a ella la agarró del cuello y nos amarraron y nos encerró en el cuarto. Y empezaron a hacer zanganadas. Eran dos, se llevaron un tv, herramientas, 300 dólares, mi celular y 600 pesos que tenía en mi cartera y otras cosas que no sabemos“, dijo Don David Domínguez.

En el porche dejaron los parlantes y un equipo de sonido; supuestamente se llevaron todo lo robado en una camioneta plateada que los estaba esperando frente a la casa.

Foto: Policía investiga robo en una vivienda de un barrio de Managua / TN8

El suceso se registró propiamente de los semáforos de la Asamblea Nacional, seis cuadras y media abajo.

Uriel Antonio Escobar Domínguez, de 30 años, es la persona identificada de cometer tal bajeza. Tristemente de esta historia su tía lo apoyó cuando este sujeto se vino de Costa Rica, sin embargo le pagó de esta manera.

El implicado supuestamente tiene problemas con el licor y las drogas.

Agentes policiales y peritos del Distrito II de Policía en Managua investigan el caso para dar con el paradero del amigo de lo ajeno y con los objetos robados.