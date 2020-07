Voraz incendio deja en la intemperie a una familia en Estelí

Foto:En cenizas quedaron las pertenencias de una familia al registrarse un incendioen Estelí/TN8

En horas de la tarde del lunes 20 de julio del 2020 en un barrio del municipio de La Trinidad al sur del departamento de Estelí se registró un incendio, dejando en cenizas todos los enseres personales y afectaciones en todo el techo de la humilde familia de Yakareli Vallecillo.

Las paredes de una vivienda fue lo único que el voraz incendio no logro calcinar, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron las personas para que los enseres no quedaran en cenizas fue imposible para ellos.

“Íbamos a sepultar a un familiar que falleció, cuando escuchamos gritos de las personas que se estaba quemando la vivienda de mi hermana nos venimos rápido, todos los habitantes del municipio tratamos de apagar el fuego pero fue imposible.", manifestó José Francisco Díaz habitante del municipio de La Trinidad y familiar de la afectada.

"Lanzamos agua con baldes, panas, con lo que podíamos, lamentablemente se perdió todo, quedo con la calle esta familia. No sabemos cómo ocurrió esto, estamos sorprendidos la verdad no sé cómo se van a recuperar los afectados, no les quedo ni una ropa para ponerse”, expresó Díaz.

En siniestro se registró en el barrio Francisco Alvarado del municipio de la Trinidad departamento de Estelí, afortunadamente no se encontraba nadie en el inmueble.

Solidaridad de vecinos

“En el momento que venimos ayudar no podíamos entrar a la vivienda las llamas no lo permitían, es una situación dolorosa para la familia también, lo que evitamos fue que se propagara a las demás casas aledañas”, dijo Nicolás Hernández testigo.

Para poder obtener todo lo que había en el interior y parte de la construcción de la casa, que se perdió, fueron años de arduo trabajo de Yakareli Vallecillo y su familia, pero se quedó sin nada en cuestión de segundos.