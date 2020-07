El ciclista pereció de manera trágica al pasarle en su humanidad las pesadas llantas de un camión cargado de arena, hecho ocurrido en frente de la gasolinera Puma La palmera, en Diriamba. / Foto: TN8

El ciclista Eduardo José Herrera Espinoza de 19 años de edad pereció de manera trágica al pasarle en su humanidad las pesadas llantas de un camión cargado de arena, hecho ocurrido en frente de la gasolinera Puma La palmera, en Diriamba.

Preliminarmente se maneja que el joven Herrera se desplazaba en su bicicleta color rojo en dirección de Diriamba hacia las esquinas (de sur a norte), cuando una mototaxi se parqueo a un lado de la carretera para bajar unos pasajeros acción seguida el joven aventajó a la mototaxi para continuar su marcha pero no se percató que un camión cargado de arena también intentaría pasar al mismo tiempo que el, según indicaron testigos el hoy occiso no escuchó la bocina del camión porque llevaba puestos unos auriculares, razón por la cual no lo escucho, el camión lo roza con la llanta de repuesto que carga en la parte de abajo del camastro del camión y al momento de caer las llantas traseras pasan sobre su humanidad .

Foto: Ciclista fallece al ser arrollado por un camión en Diriamba / TN8

Dictamen

El médico forense Doctor Reynaldo Cruz realizó el chequeo de cuerpo y determinó que su muerte fue instantánea debido a una hemorragia interna, agentes de tránsito junto a peritos de la policía quienes acordonaron la escena para realizar las respectivas investigaciones entorno a este caso.

Estudiante de V año de secundaria residía con su Mamá en el Barrio 26 de febrero, de la entrada al cementerio 5 cuadras al norte Diriamba y hijo de Patricia del Socorro Espinoza Espinoza y Eduardo Herrera.



El conductor del camión Bayardo Antonio Portillo Romero con numero de licencia.042-200680-0003G conducía un camión freightliner de camastro placa MT18399 de color blanco con azul, con domicilio comarca Carrizal de la escuela 100 vrs al oeste, Diriamba.

Marlon Antonio Martínez Cruz con licencia 042-151184-0003G conducía moto-triciclo bajaj de color multicolor placa CZ0425, con domicilio barrio Carlos Méndez del portón la salle 1 cal este, 3 c 1/2 al norte Diriamba.

La Policía Nacional hará las debidas investigaciones para determinar las verdaderas causas del accidente, sin embargo los agentes policiales nos recuerda respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, para evitar todo tipo de incidentes.