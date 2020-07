Ocupantes de vehículo se salvan de puro milagro en Casares

Foto: Vehículo queda colgado en ramas después que perdiera el control/TN8



Un accidente se originó en la entrada a Casares sector conocido como el Puente del Estero antes de llegar a la intercepción que va para Casares y la Boquita en Diriamba , lugareños al escuchar el ruido del vehículo que se precipitan del puente al estero corrieron a socorrer a los ocupantes quienes salieron casi por su propia cuenta el automotor.

Según indicaron fuentes en el vehículo viajaban tres personas quienes salieron ilesos de puro milagro, la conductora de el carrito blanco marca Suzuki placa 16614 supuestamente pretendía echarlo de reversa, pero al parecer le fallaron los reflejos y terminó cayendo al estero quedando la parte delantera del vehículo colgada de entra unas ramas y parte del concreto del pequeño puente.

Supuestamente María Teresa Aguirre es la conductora de el vehículo quien al parecer manejaba en estado de ebriedad junto a sus dos acompañantes, pero serán agentes de tránsito quienes determinen las causas del accidente que afortunadamente solo dejó cuantiosos daños materiales.

Sin víctimas que lamentar

"Lo que pasa que yo tengo problemas en la vista, resulta que hace poco me operaron de ojo izquierdo y al parecer al momento que retrocedía en el carro me falló el reflejo porque yo me dirijo por la cámara del carro, la pantalla me reflejaba que iba bien pero aceleré, cuando sentí me fui al precipicio. Esperaba que este muchacho que me acompañaba se fijara pero nunca se bajó para indicarme y pues se dio el percance", expresó Aguirre aún bajo los efectos del alcohol.

La mujer entre sonrisas decía que mañana se compraría otro vehículo que hay lo dejarán que lo importante es que habían salido con vida del accidente.

Aparentemente los ocupantes habían estado consumiendo licor en un bar de la Boquita y al momento del accidente se dirijan hacia Huehuete, pero esta versión será confirmada por agentes policiales, al final el automóvil fue extraído con una grúa del lugar donde lo habían amarrado para que no cayese de viaje al agua.