Delincuentes dejan abandonado vehículo que habían robado con fuerte suma de dinero

Foto: Carro sufre daños materiales después que ladrones lo chocaran mientras huían/TN8

El susto de su vida se llevó la señora Mayra Manzanares, pues al llegar a su vivienda jamás se esperó que dos delincuentes a bordo de una motocicleta se le pusieran en frente y la amenazaran de muerte con un arma de fuego. El suceso tuvo lugar de la entrada de Praderas del Doral, dos cuadras al norte y una hacia el este.

"Cuando yo me bajo del carro, se me aparecen dos hombres con cascos y me ponen una pistola en la cara, lo que hago es decirles que se lleven el carro y sin pensarlo me dicen que lo que quieren es matarme. Como yo vengo escuchando música en homenaje al 19 de julio, creo que es por represalias que me querían hacer algo; pero ellos en primera instancia no hacen como robarme ni nada, solo me amenazan de muerte con el arma. En eso yo aparto la cara porque creo que me van a disparar; pero solo un manotazo me tiran en un brazo, agarran el carro y se van", declaró Mayra.

Los delincuentes no corrieron tanto, pues a unas cinco cuadras de donde se dio el atraco, por la velocidad que llevaban, impactaron el carro contra un poste de tendido eléctrico, dejando el mismo abandonado y únicamente llevando con lo que había en su interior.

Foto: Autoridades se hacen presente al lugar de los hechos para esclarecer crimen/TN8

Autoridades en busca de los criminales

"Dentro del carro yo andaba el cobro del día, que eran como cuarenta y dos mil córdobas, se me llevaron también unos dólares que andaba, que eran como un mil ciento cuarenta dólares, un teléfono valorado en ochocientos dólares y casi doscientos gramos de oro que iba a fundir para hacerme una cadena", continuó diciendo la afectada.

Foto: Autoridades se hacen presente al lugar de los hechos para esclarecer crimen/TN8

En el lugar estaban presentes agentes del distrito seis de policía, quienes estaban realizando los peritajes pertinentes en este caso para dar con la identidad y paradero de los asaltantes.