Juigalpa: Motociclista lesionado al impactar contra un vehículo estacionado

Una persona del sexo masculino que circulaba en su motocicleta a su casa de habitación resultó lesionado al impactar contra la parte trasera de un vehículo estacionado al esquivar a otro en el departamento Chontales.

La noche de este lunes 13 de julio del 2020, en el Km 140.5 en las cercanías de Llanteras Amerrisque, sobre el tramo carretero que conduce Juigalpa hacia El Rama, se registró un aparatoso accidente de tránsito donde un motociclista resultó con lesiones de consideración en su cuerpo tras impactar la moto en que viajaba placa CT 2670, contra la parte trasera del vehículo Placa M 268 434, se encontraba estacionado afuera de una vivienda, al intentar esquivar un vehículo taxi que realizaba un giro hacia la izquierda.

La víctima identificado como Julio Cesar Dávila Miranda fue socorrido en el lugar por los mismos vecinos del sector, siendo trasladado de manera inmediata a la emergencia del Hospital Escuela Asunción de Juigalpa para ser valorado por médicos de turno debido a las lesiones que presentaba.

También se hicieron presentes en el lugar agentes del área de tránsito de la Policía Nacional de Chontales a levantar el croquis y las respectivas investigaciones del accidente vial, y así conocer el grado de responsabilidad de los conductores.

Aunque el impacto fue de gran magnitud, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar,solo se reporta cuantiosos daños materiales y lesiones que son atendidas al motociclistas.

Manejar con precaución

" Yo vengo de Norte a Sur, voy a traer un cliente a la zona ocho hago mi giro a la izquierda cuando veo pasar por un lado al motociclistas hasta estrellarse al otro vehículo, al taxi ni siquiera lo toco, ni yo lo toque, el joven iba bien golpeado, lo llevaron al Hospital en un vehículo particular, yo me quedo para que no digan que me fui y dejé al lesionado, el viajaba solo en la moto ",dijo Marvin Padilla, Taxista.

Las autoridades reitera en mensaje a los conductores a manejar con la debida precaución, con todas las medidas necesarias para evitar verse involucrados en percances viales, que hasta pueden perder la vida misma